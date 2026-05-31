El planazo de este fin de semana a menos unas 2 horas de León: vino, música y catas por solo 5 euros

La Feria del Vino de Toro 2026 reúne durante el fin de semana a cientos de visitantes entre catas, gastronomía y ambiente festivo en el corazón de la localidad zamorana@vinodetoro

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

¿Buscas un plan diferente para este fin de semana sin hacer kilómetros eternos? Hay una escapada a menos de dos horas de León que mezcla vino, gastronomía, música en directo y uno de esos ambientes de pueblo con alma que cada año gana más adeptos. La Feria del Vino de Toro 2026 vuelve este sábado 30 y domingo 31 de mayo con una propuesta que promete desmontar muchos prejuicios sobre una denominación histórica que ya no vive únicamente de sus tintos contundentes.

Porque sí, quizá creías que Toro era solo sinónimo de vinos intensos y robustos. Pero lo que no te han contado es que la DO está viviendo una pequeña revolución silenciosa. Blancos, rosados, dulces, semidulces, espumosos y tintos de garnacha tinta están cambiando la conversación. Y precisamente esa es la gran sorpresa de esta edición.

La Feria del Vino de Toro 2026: el planazo cerca de León para amantes del vino

Este fin de semana, la Plaza de Toros de Toro vuelve a convertirse en el epicentro del vino en Castilla y León. Allí se celebra una nueva edición de la Feria del Vino de Toro 2026, una cita ya consolidada que este año pone el foco en mostrar la diversidad de elaboraciones de la denominación de origen.

La feria abre oficialmente el sábado 30 de mayo a las 12:00 horas y el domingo 31 repite horario. Durante ambos días habrá casetas gastronómicas, degustaciones, vermús musicales y diferentes actividades pensadas tanto para aficionados al vino como para quienes simplemente buscan un plan distinto.

La excusa perfecta, además, para redescubrir Toro, una localidad zamorana con un enorme patrimonio histórico, una gastronomía poderosa y un ambiente que durante el fin de semana gira por completo alrededor del vino.

"Otros vinos de Toro", la cata que puede cambiar todo lo que piensas sobre la DO Toro

Si hay una actividad especialmente llamativa en esta edición de la Feria del Vino de Toro 2026, esa es la cata divulgativa "Otros vinos de Toro", organizada por el Consejo Regulador de la DO Toro y dirigida por Carlos Gallego, responsable del Comité de Cata.

La propuesta tiene algo de declaración de intenciones: demostrar que Toro es mucho más que la tradicional tinta de Toro (la adaptación local de la tempranillo). Durante la sesión se catarán siete vinos distintos entre blancos, rosados, dulces, semidulces, espumosos y garnachas tintas.

La cita será el domingo 31 de mayo a las 12:00 horas en la Plaza de Toros de Toro. El precio resulta casi simbólico (solo 5 euros) y el aforo es limitado, por lo que conviene no dejarlo para última hora.

También se instalarán casetas gastronómicas para acompañar los vinos de las bodegas participantes, creando ese ambiente relajado de feria donde lo importante no es correr, sino quedarse.

Para quienes salen desde León, el viaje se convierte fácilmente en una escapada de día completa: paseo por el casco histórico, tapeo, cata de vinos y regreso sin necesidad de organizar un gran viaje.

Las entradas para las catas divulgativas pueden adquirirse en la sede del Consejo Regulador de la DO Toro y posteriormente en la taquilla instalada en la Plaza de San Francisco durante el horario de apertura del evento.