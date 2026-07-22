Los planes que prepara León para vivir el eclipse total de sol del 12 de agosto

León acogerá experiencias con telescopios, rutas guiadas y actividades astronómicas para vivir el eclipse total de sol del 12 de agosto.Unsplash

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El próximo miércoles 12 de agosto de 2026, León vivirá uno de los grandes acontecimientos astronómicos del año. Será el primer eclipse total de Sol visible desde la península ibérica en más de un siglo y su franja de totalidad atravesará la provincia leonesa al atardecer

El fenómeno ha dado lugar a distintas actividades organizadas que permiten ir más allá de buscar un lugar despejado y observarlo por cuenta propia. Estas son las propuestas que cuentan ya con información pública y confirmación por parte de sus organizadores.

Un gran encuentro con la Agencia Espacial Europea en León capital

León será el punto de encuentro ciudadano elegido por la Agencia Espacial Europea en España para vivir el eclipse del 12 de agosto. El evento está impulsado por la ESA, la Universidad de León y el Ayuntamiento y se celebrará en el Palacio de Exposiciones y su entorno.

El evento tendrá un carácter científico y divulgativo, estará abierto a la ciudadanía y contará con especialistas que han participado en misiones espaciales. También están previstos talleres dirigidos al público general para acercar la astronomía y explicar las claves del eclipse.

El programa completo, con los horarios, los nombres de todos los participantes y las posibles condiciones de acceso, todavía está pendiente de publicación. Por tanto, conviene consultar las actualizaciones de la Universidad de León y el Ayuntamiento antes de acudir.

Una experiencia astronómica del 10 al 13 de agosto

La empresa Espacio y Ciencia ha preparado una experiencia astronómica del 10 al 13 de agosto que combina alojamiento, actividades divulgativas y observación profesional del eclipse.

El programa comienza el día 10 con la llegada, la instalación y una cena de bienvenida. La jornada del 11 incluirá una excursión a distintos enclaves, un simulacro previo del eclipse y una observación nocturna de estrellas. El 12 de agosto, después del desayuno y la comida, tendrá lugar la observación del eclipse. La salida está prevista para el día 13.

La experiencia incluye alojamiento, traslados a puntos estratégicos, gafas especiales para el eclipse y el uso de telescopios, cámaras y otros materiales profesionales. También se anuncian monitores especializados y propuestas relacionadas con la astrofotografía y la ciencia para distintas edades.

espacioyciencia.com

Espacio y Ciencia ofrece dos modalidades de alojamiento. El paquete estándar incorpora estancia, observación guiada, protección ocular y traslados. El paquete premium añade habitaciones de una categoría superior, atención personalizada, equipamiento extra y actividades exclusivas.

Dormir en un tipi y celebrar el eclipse en Babia

Biosfy propone una escapada de astroturismo en Babia del martes 11 al jueves 13 de agosto de 2026. La experiencia puede contratarse desde una persona, aunque las plazas son limitadas y la empresa solicita contactar directamente cuando el grupo supere los 12 participantes.

El precio que aparece actualmente en su web parte de 495 euros por persona. La propuesta incluye dos noches de acampada en un tipi compartido de cuatro plazas, con baño y ducha separados y de uso común. También incorpora pensión completa, guía titulado, actividad de observación del eclipse y seguros de responsabilidad civil y accidentes.

biosfy.es

La llegada está prevista para la tarde del día 11 y la primera jornada terminará con una caldereta pastoril en un caserío de Babia. El día del eclipse comenzará con el desayuno y una visita a un rebaño trashumante. Después de la comida tendrá lugar la observación guiada y la noche concluirá con una barbacoa al aire libre y una queimada.

Una ruta guiada para contemplar el eclipse y las Perseidas

La segunda propuesta de Biosfy se desarrollará durante la tarde y la noche del 12 de agosto en la Reserva de la Biosfera de los Valles de Omaña y Luna.

La actividad combina una ruta guiada, la observación del eclipse y una sesión posterior dedicada a las Perseidas. Durará alrededor de cinco horas, tendrá un desnivel aproximado de 340 metros y transcurrirá por una pista ganadera. Está clasificada como fácil, no exige experiencia previa y admite a adultos y niños a partir de seis años.

biosfy.es

El precio es de 63 euros para los adultos a partir de 13 años y de 43 euros para los niños de entre seis y doce años. El grupo podrá reunir entre una y treinta personas.

La organización recomienda llevar calzado de senderismo, agua, algo para merendar y ropa de abrigo, ya que la temperatura puede bajar en la montaña después de la puesta de sol.

Viaje desde Madrid con hotel y visita a la Catedral

Central de Reservas comercializa una escapada de dos noches desde Madrid que combina el eclipse con el patrimonio de León. El precio anunciado parte de 441,79 euros por persona.

El paquete incluye billetes de tren de ida y vuelta desde Madrid-Chamartín-Clara Campoamor, dos noches en el Hotel Silken Luis de León y una visita guiada por el casco histórico con entrada a la Catedral.

La visita cultural se realizará el 12 de agosto. Después, los viajeros dispondrán de tiempo libre para prepararse y contemplar el eclipse. A diferencia de las propuestas de Espacio y Ciencia o Biosfy, la información publicada no anuncia una observación astronómica guiada, telescopios, gafas homologadas ni un punto reservado para seguir el fenómeno.

Por tanto, se trata principalmente de un paquete de transporte, alojamiento y turismo cultural articulado alrededor de la fecha del eclipse. Quienes lo contraten deberán confirmar por su cuenta el lugar desde el que realizarán la observación y disponer del material de protección necesario.

Seis noches para recorrer Babia y otros valles leoneses

Turismo Botánico diseñó la experiencia "Eclipsados en Babia", programada del 8 al 14 de agosto. El viaje recorre Babia y los valles de Omaña, Laciana y Luna, y contempla la observación del eclipse desde el castro de La Zamora.

El precio completo es de 1.030 euros por persona en habitación doble. Incluye seis noches de alojamiento con desayuno, las comidas especificadas en el programa, desplazamientos en destino, gafas de protección, guías especializados y seguros de accidentes, viaje, cancelación y responsabilidad civil. La habitación individual requiere un suplemento de 125 euros.

turismobotanico.es

El paquete incorpora el tren desde Murcia, Albacete y Alicante. Entre sus visitas figuran la Catedral de León, Astorga y el Palacio Episcopal de Gaudí, el taller artesanal La Guarida del Cunqueiro, la lechería La Popular y el Ecomuseo de Somiedo. La experiencia aparece actualmente sin existencias en la página de Turismo Botánico, por lo que ya no admite nuevas reservas.

El eclipse tendrá lugar al atardecer y el Instituto Geográfico Nacional recuerda que será imprescindible contar con un horizonte despejado hacia el oeste.

Durante las fases parciales solo debe mirarse al Sol con gafas o visores homologados. Las gafas de sol convencionales, los cristales oscuros y otros remedios caseros no ofrecen una protección adecuada.