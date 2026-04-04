El eclipse solar del 12 de agosto convierte León en uno de los destinos más caros de España: hasta 21.172 euros por una noche

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A menos de cinco meses del eclipse solar total que cruzará la provincia el 12 de agosto de 2026, las plataformas de reservas como Booking.com y Airbnb reflejan una presión sin precedentes sobre el mercado de alojamientos en León. La ocupación es alta en la capital y alrededores para la noche clave, con solo el 12 por ciento de los establecimientos disponibles en Booking.com y tarifas que oscilan entre los 203 y los 21.172 euros por noche.

Según los datos publicados por las principales páginas de reservas, un apartamento completo de seis dormitorios en pleno centro histórico de León aparece por 21.172 euros la noche del 12 de agosto. En el mismo entorno trascienden otros apartamentos por encima de los 7.000 euros el día e, incluso, hay un hostel que oferta una cama en habitación compartida por 4.605 euros. La lista incluye además varios alojamientos por encima de los 5.000 euros, otros tantos que sobrepasan los 4.000 y un buen puñado que tienen precios superiores a los 600 euros, muy por encima de lo que suele costar una habitación en León para únicamente una noche.

Los hoteles convencionales no escapan a esta dinámica. Varios establecimientos de la capital ofertan habitaciones a 800 euros por noche para las fechas del 11 y 12 de agosto, con picos que alcanzan los 890 euros en alojamientos singulares como la Colegiata de San Isidoro. La habitación más barata disponible en estos momentos ronda los 203 euros, pero en una habitación compartida.

Esta escalada contrasta con los precios habituales. Un mismo apartamento familiar con baño que cuesta 142 euros una semana antes del eclipse se anuncia por casi 8.000 euros la noche del 12 de agosto. En hoteles, las habitaciones dobles que normalmente se sitúan entre 80 y 160 euros han pasado en algunos casos a 700-800, lo que supone incrementos de entre el 400 % y el 650 %. Para las noches del 11 y 13 de agosto los precios ya descienden de forma notable, cayendo en picado.

El eclipse solar total del 12 de agosto de 2026 será el primero visible desde la península Ibérica en más de un siglo (el anterior fue en 1912). La franja de totalidad cruzará España de oeste a este, pasando por León con una duración de hasta 1 minuto y 40 segundos en la zona oeste de la provincia, y ofrecerá una visibilidad excepcional durante el atardecer.

La Agencia Espacial Europea (ESA) ha elegido León como punto de encuentro ciudadano de España para vivir el evento, organizando un acto divulgativo y científico en colaboración con la Universidad de León y el Ayuntamiento. Según ha destacado la propia ESA, la capital leonesa se convierte en referente nacional e internacional por su condición de enclave privilegiado para la observación, gracias a su ubicación en la trayectoria de la totalidad y a la calidad de sus cielos.

El evento se celebrará en el Palacio de Exposiciones con talleres, pantallas y expertos en misiones espaciales. No será posible observar otro eclipse solar total desde España hasta el 2 de agosto de 2027, que será visible como total en el extremo sur de Andalucía, Ceuta y Melilla.

Impulso al turismo rural y demanda internacional sin precedentes

El eclipse solar total que cruzará España el próximo 12 de agosto se perfila como un importante impulso para el turismo rural, ya que triplica las reservas en destinos no urbanos situados a lo largo de la trayectoria de este fenómeno frente al mismo periodo de 2025, además de elevar el gasto en 670 euros por visitante, con 100 euros más en el caso del europeo.

Así se desprende de un estudio realizado por Airbnb junto con Opinium, destacando que el aumento de reservas llega a ser de 10 veces más en localidades no urbanas de Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León. Mientras, en otras autonomías más consolidadas, como Galicia, Asturias o el País Vasco, las reservas de los pueblos del eclipse se han multiplicado por más de cuatro. El evento astronómico, que posiciona a la provincia entre los mejores enclaves europeos para observarlo, está reconfigurando por completo el mercado de alojamientos, generando un impulso turístico histórico pero también una notable tensión en los precios que ya se percibe a cinco meses vista.