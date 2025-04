Agenda de León: toda la programación hasta el 11 de abril

VIERNES 4

MÚSICA

Teenage Fever y Maverickit. Concierto en la sala Black Bourbon (Puerta del Sol, 8). A las 21.30 horas. Entrada: 10 euros.

The Salamanders y Los Revelators. En el año 89 surgen en León The Salamanders-Jose Berrot (ex Flos ) a la guitarra y voz, Juancho Lopez al bajo y Miguel Manero (ex Abogado del Diablo ) a la batería. Los revelators es una formación multicultural que practica principalmente rock. En la sala Babylon de León (C/Santa Cruz, 10).

Salamanders.DL

MUSEO DE SABERO

Documental. «Entre papeles. Comercios en el valle minero de Sabaro». Carlos García, fotógrafo y exminero, realiza una proyección comentada sobre los numerosos comercios que tuvo el valle minero de Sabero a lo largo de un siglo. Entrada gratuita. A las 18.00 horas.

CONFERENCIA

Protección social del Estado, pensiones para personas mayores. Charla en el Centro de Referencia Estatal de Atención a Personas en Situación de Dependencia (Credei) sobre la Protección Social del Estado, pensiones para personas mayores. En esta charla se abordarán temas como el modelo de Seguridad Social en España, pensiones contributivas (jubilación, viudedad, favor de familiares) y no contributivas (jubilación, invalidez), y será impartida por Teodoro Castañeda Martínez, responsable de referencia del Credei de León. A las 11.00 horas en el Credei (Moisés de León, 56) . La charla es gratuita y abierta al público y no necesita inscripción previa.

TEATRO

«Estebanillo González, soldado y bufón». Un texto satírico sobre la guerra, donde los atributos de la soldadesca son tratados con humor bufonesco y situaciones disparatadas. Con el Teatro Guirigai. En el Teatro San Francisco a las 20.30 horas. Entrada: 12 euros.

Una escena de la obra de teatro 'Estebanillo González, soldado y bufón'.DL

DONACIÓN DE SANGRE

Benavides de Órbigo. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 horas a 20.45 horas.

LIBRO

«Una bruja de cuento». La Librería de El Corte Inglés de León (cuarta planta) celebrará este viernes con los más pequeños de la casa un evento muy especial para conmemorar el Día del Libro Infantil y Juvenil. La protagonista será la cuentista leonesa Emma S. Varela, autora de más de 25 libros infantiles de éxito, que a partir de las seis y media de la tarde pondrá en escena su última obra: Una bruja sin cuento. A las 18.30 horas.

Enma Varela.DL

«Quiero y no puedo. Una historia de los pijos en España». Presentación del libro Quiero y no puedo. Una historia de los pijos en España (Blackie Books, 2024) de Raquel Peláez en conversación con Miguel Ángel Nistal. En la Sala de exposiciones César Ordoñez. Ateneo Albéitar a las 19.00 horas.

SÁBADO 5

MÚSICA

Cabodano y Propicios Días. Concierto en la sala Black Bourbon (Puerta del Sol, 8). A las 21.30 horas. Entrada gratuita.

Parroquia de Santa Ana. Jornadas culturales. Poesía y músical del Camino de Santiago. Actuación del Cuarteto del Camino. Poesía de Luis Gutiérrez Perrino, música María Rosa Sánchez Suárez, soprano; Fernando Alegre Martínez y Miguel A. Alegre Martínez, instrumentos. A las 18.30 horas en la Parroquia de Santa Ana.

Ferrarese. Este sábado 5 de abril a las 19.00 la Iglesia de Parroquial de Castro del Condado acogerá el concierto Ferrarese, del tiorbista Nacho Laguna. Este concierto es el segundo de los tres conciertos que se incluyen dentro del ciclo Sonidos de Primavera 25 y que organiza FCAYC desde su área de Sonido y Escucha.

Nacho Laguna.DL

Kaizen Dúo. David Castillo Salom, violín, y Miguel Rodríguez del Álamo, piano, actúan hoy en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Zaizen dúo.DL

Catalina Grande Piñón Pequeño. La banda leonesa Catalina Grande Piñón Pequeño presenta en Espacio Vías su tercer álbum con un concierto acompañados de One Man Black. Con su característico estilo que fusiona punk, rock, rap y metal, el trío formado por Adrián Cavero (batería), Richard Majo (guitarra) y David Verderón (voz) promete una noche de crítica social y mucho humor. Entradas: 15 y 18 euros. A las 21.30 horas.

MUSAC

Oblivion. Con motivo del 20 Aniversario del Musac se presenta el espectáculo de danza Oblivion, de la compañía barcelonesa Silvia Batet, ganadora del Premi de Dansa del Institut del Teatre en 2020. Entrada gratuita. A las 12.00 horas.

TEATRO

Curvatura Teatro. En el marco de Dinamiz-ARTj en el Museo de la Energía de Ponferrada esta semana tendrá lugar una representación a las 19.00 horas por parte del grupo Curvatura Teatro, que tomará el escenario para presentar su obra Triunfar es preferible, una comedia existencialista de humor absurdo que da una descripción ácida de la vida moderna. Esta actuación para público adulto, tiene un precio de 1 euro.

¡¡¡WoooW!!!. Nando Caneda pone en escena el espectáculo ¡¡¡WoooW!!! en el Teatro San Francisco a las 18.00 horas. Entrada: 6 euros.

Nando Caneda.DL

«La Celestina». «La Celestina» de Carolina Calema sorprende por la fuerte personalidad intelectual de la actriz, por voz, por cuerpo y con unas manos a la altura de la variedad de experiencias y aprendizajes que, por fuerza, enriquecen el personaje, la alcahueta de Fernando de Rojas. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

MUSEOS

Casa Gaudí. El Museo Casa Botines Gaudí se une a la celebración de los Días Internacionales de las Casas Museo este fin de semana. Los días 5 y 6 de abril en la visita guiada del Museo se podrá visitar la planta principal en la que se pueden ver los patios de la Casa Botines.

Patio de Casa Botines.DL

LIBROS

«Mapa de soledades». Presentación del libro Mapa de soledades (Seix Barral, 2024) de Juan Gómez Bárcena en conversación con la comunicadora Marta Factor. A las 18.00 horas en la sala de exposiciones César Ordoñez. Ateneo Albéitar.

«El miedo». Presentación de El miedo (Lumen, 2024) de María Hesse en conversación con Ana Cristóbal Andrés, Arte-educadora y mediadora cultural. En la sala de exposiciones César Ordoñez. Ateneo Albéitar. A las 19.00 horas.

DOMINGO 6

TEATRO

¡¡¡WoooW!!!. Nando Caneda pone en escena el espectáculo ¡¡¡WoooW!!! en el Teatro San Francisco a las 12.00 horas. Entrada: 6 euros.

LIBROS

«La libertad» y «Dios». Los humoristas gráficos Eneko y Laura Árbol cerrarán V edición d la Feria de libros de Editores Emergences conversando sobre sus libros La libertad y Dios (Siglo XXI editores, 2024). En la sala de exposiciones César Ordóñez. Ateneo El Albéitar. A las 12.30 horas.

CIRCO

La Pequeña Nave. Muestra Fin de Curso de alumnas y usuarios de La Pequeña Nave. La duración del espectáculo será de 1 hora y 20’ aproximadamente. Dadas las características del espacio habrá pocos asientos. Habrá moqueta para poder sentarse en el suelo. En el hall de la Facultad de Filosofía y Letras a las 17.00 horas. Entrada libre.

La Pequeña Nave, escuela de circo.DL

TRADICIONES

Plegaria a la Virgen del Camino. El Ayuntamiento de Valverde de la Virgen junto con la Comunidad de Padres Dominicos organiza la tradicional celebración de la Plegaria a la Virgen del Camino, un acto que tendrá lugar a las 18.30 horas en el Santuario de la Virgen del Camino.

LUNES 7

DONACIÓN DE SANGRE

Hospital de León. Donación de sangre en el vestíbulo del salón de actos del Hospital de León de 08.45 a 14.15 horas, y de 17.00 a 20.00 horas. El puanto fijo de donación de sangre está en centro de salud de José Aguado.

MARTES 8

CINE CLÁSICO

«Los jueves milagro». Película dirigida por Luis García Berlanga em 1957. Interpretada por José Isbert, Richard Basehart, Paolo Stoppa, Alberto Romea, Juan Calvo, José, Luis López Vázquez, Félix Fernández, Manuel Alexandre, Mariano Ozores y Félix Briones. En el Teatro San Francisco a las 20.00 horas. Entrada: 4 euros.

Una escena de 'Los jueves milagro'DL

DOCUMENTAL

«Fragmentos de una biografía amorosa». Dirigida por Chloé Barreau. Desde los 16 años, entre París y Roma, Chloé Barreau –cineasta– ha filmado todos sus amores. A las 20.30 horas en el Albéitar de la Universidad de León. Entrada con invitación.

MIÉRCOLES 9

TALLER

Ahorro energético. Organizado por la Fundación Isadora Duncan, y con la colaboración de la Escuela de Energía de la Fundación Naturgy, hoy se celebra el taller online Ahorro energético en el hogar a las 16.30 horas. El teléfono de contacto es el 987 261 449.

CINE

Festival Luna de Cortos. Proyección de También lo siento, La cita, La culpable, Antes de que se poña o sol, La fabulosa curva al equilibrio, Ensayo sobre la miopía, Tú serás lo que quieras ser y Lucía. La sección del festival es la de mujer. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Con invitación.

DONACIÓN DE SANGRE

Plus Contacto. Donación de sangre en la sala de formación de Plus Contacto de 09.00 a 14.00 horas. El punto fijo de donación está en el centro de salud de José Aguado.

JUEVES 10

LIBRO

«Leopoldo Sánchez del Vierzo (1830-1901), un pintor en el círculo de los Madrazo». A las 19.00 horas, el Instituto de Estudios Bercianos presenta en el Museo de la Radio Luis del Olmo de Ponferrada su nueva publicación del historiador José Antonio Balboa de Paz. Leopoldo Sánchez Díaz Sánchez del Vierzo como firma y será conocido como artista, fue un pintor villafranquino nacido en el año 1830, discípulo de Federico de Madrazo y de su padre José, y condiscípulo y amigo de Luis de Madrazo, cinco años mayor que él.

DONACIÓN DE SANGRE

La Balinesa. La unidad móvil de la Hermandad de Donantes de Sangre se desplaza a La Balinesa de 09.15 a 13.45 horas. El punto fijo de donación de sangre está en la segunda planta del centro de salud José Aguado.