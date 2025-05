Agenda de León: toda la programación hasta el 30 de mayo

VIERNES 23

MÚSICA

Órgano. El Festival Abierto de Música de Órgano de León reúne a Ariel Rot, Aurora García de Aurora & The Betrayers y Nadia Álvarez con algunos de los mejores organistas de nuestro país para despedir una temporada brillante con gran éxito de público. En el Auditorio Ciudad de León a las 20.30 horas. Entradas: 25 y 28 euros.

Rüdiger-Aie en Rutao. El grupo vasco ofrece un concierto de música indie en Black Bourbon (Puerta del Sol, 8). Entradas: 8 y 10 euros. A las 22.00 horas.

Rüdiger-AieDL

«Las piedras cantan». La iglesia de San Andrés, en la localidad leonesa de Joara, acogerá hoy a las 20.00 horas un nuevo concierto del ciclo «Las Piedras Cantan». Una iniciativa de la Fundación Santa María la Real que trata de llenar de música espacios patrimoniales emblemáticos. El ciclo cuenta con el apoyo de Fundación Banco Sabadell y el acceso al concierto será libre y gratuito hasta completar aforo. La actuación corre a cargo del Dúo Eire, formado por las acordeonistas Marta Cubas Hondal y Elisa Ruiz Ibarlucea.

Yoly Saa. Concierto de la cantautora gallega afincada en Madrid en El Gran Café a las 21.00 horas. Participó en el programa de televisión Dúos Increíbles. Entrada: 15 euros.

Yoly SaaDL

Cuarte General del Mando de Apoyo a la Maniobra. Concierto de la Unidad de Música del Cuartel General del Mando de Apoyo a la Maniobra en el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.30 horas. Recogida de entradas en la web https://teatro.ponferrada.org/.

DONACIÓN DE SANGRE

Fabero. Donación de sangre en el centro de salud en la Plaza de la Cortina en Fabero de 16.15 a 20.45 horas.

Valencia de Don Juan. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 horas a 20.45 horas. El punto fijo de donación de sangre en León está en el centro de salud de José Aguado.

TEATRO

«Los cárpatos como manchas en mi piel». Una obra de Thomas Perle, dirigida por Paco Gámez e interpretada por Ana Caleya, Consuelo Trujillo, Sheila Niño y música de Arturo Moya Villen. Thomas Perle habla de la de su propia familia y del lugar del que proviene: un pueblo a los pies de los Cárpatos. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 6 euros.

LIBRO

«Omaña, la voz del agua». Presentación de la obra Omaña, la voz del agua, de la filóloga Margarita Álvarez Rodríguez, que tendrá lugar hoy en la Sala Región del Instituto Leonés de Cultura a las 19.30 horas.

Margarita Álvarez.DL

FERIA

Artesanos cerveceros. Feria de artesanos cerveceros en el parque de la Era en San Andrés del Rabanedo. Del 23 al 25 de mayo. La feria se inaugura hoy a partir de las 18.00 horas.

CATEDRAL

Proyección. Proyecciones sobre el pórtico de la fachada occidental de la Catedral de León Hoy y el sábado con un único pase cada día a las 22.45 horas.

Proyección en la Catedral de León.Ángelopez

SAN ISIDORO

Proyección. Proyecciones en San Isidoro a las 23.15 horas. El espectáculo de luz y sonido que se proyecta sobre la fachada de la Real Basílica es obra del francés Xavier de Richemont que narra alguno de los episodios más destacados de la historia del Reino de León.

Proyección en la fachada de San Isidoro.DL

SÁBADO 24

LUCHA

Velada de boxeo y MMA. El polideportivo de Puente Castro acogerá el próximo sábado 24 de mayo la segunda edición de Origen, una gran velada con el MMA y kickboxing como protagonistas, organizado por el club deportivo Fénix y AMFighters con la colaboración del Ayuntamiento de León. A las 20.00 horas.

MÚSICA

Piano a cuatro manos. Los pianistas italianos Goia Barbera y Federico Bucaioni (dúo Mimesi) ofrecen hoy un concierto en la sala Eutherpe (Alfonos V, 10). A las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Dúo Mimesi.DL

Secta y Eria. Concierto en la sala Back Bourbon del grupo con estilo Hard Rock. Entrada única: 10 euros. A las 21.30 horas.

Remember Queen. El Palacio de Exposiciones acoge una gala para recordar las canciones del conjunto. Todas las grandes canciones como We are the Champions o Bohemian Rapsody en un espectáculo de éxito internacional visto por más de quinientas mil personas protagonizado por el mejor doble del mundo de Freddie Mercury, Piero Venery que desde Italia nos ofrece una impecable caracterización del artista, junto a sus gestos, bailes y puesta en escena. A partir de las 21.00 horas. Entrada: 30 euros más 3 euros de gestión. Los menores de 16 años pagan 20 euros.

Jesús Ordovás. La Fundación Club 45 recibe este sábado a uno de los periodistas musicales más importantes. Jesús Ordovás es conocido por alimentar los de música de varias generaciones a través de las ondas con su Diario Pop. Hoy estará en el Club 45 en Santa Colomba de Somoza a partir de las 17.00 horas.

Jesús Ordavás.DL

TALLER

Cine para niños. Taller de cine para niños en El Palacín. Actividad gratuita para niños y niñas para la que es imprescindible la incripción en info@imaginaleon.com. De 11.00 a 14.00 horas.

TEATRO

'Tartufo play. Teatro Kumen presenta «Tartufo Play», dirigida por José Ramón López. Cuenta la historia de un adinerado burgués llamado Orgón que es muy devoto y un día en misa conoce a un hombre llamado Tartufo quien finge ser un hombre de dios. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Entrada: 8 euros.

Una escena de Tartufo Play.DL

FOLCLORE

La Bañeza. La Bañeza acogerá un Encuentro de Folclore a las 19.30 horas en el Jardín Romántico situado detrás del Ayuntamiento de La Bañeza. Reunirá a dos destacados representantes de la música y las tradiciones populares. El evento contará con la participación del Grupo Tradicional Alto Pisuerga, procedente de Cervera de Pisuerga (Palencia), así como de la Escuela de Pandereta de La Bañeza, anfitriona de este encuentro. Ambas agrupaciones ofrecerán una muestra de la riqueza cultural de sus respectivos territorios, en una jornada dedicada a la difusión y puesta en valor del folclore tradicional.

DOMINGO 25

MÚSICA

Ferran López-Carrasquert. Concierto del pianista y compositor valenciano Ferran López-Carrasquert en la sala Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Ferran López CarrasquertMaria Diez

'Ayúdame a sentir'. Cuarto álbum en conjunto con las Adufeiras de Salitre, la marca distintiva, la base fundacional y orgánica del proyecto y las que lo llevaron a este lugar en el que nos encontramos hoy, con una mezcla de compromiso, talento y amor por las músicas heredadas de todas las Obdulias. En el Teatro San Francisco a las 19.30 horas. Entrada: 20 euros.

Una escena del album 'Ayúdame a sentir'.DL

Driive-Polar Tardeo Session. En la sala Black Bourbon a las 18.30 horas. Entrada con invitación gratis y en taquilla 5 euros. Estilo indie, rock.

Folk. La Asociación El Regachón ofrece una actuación musical distinta con tintes innovadores y vanguardistas, dando un papel muy importante al rico folclore leonés y ribereño. Hoy, las 19.00, actuación en la Sala Fundos de Veguellina de Rodrigo Martínez Dúo. La entrada es gratuita.

Rodrigo Martínez.DL

TEATRO

«Contenido delicado». Vagabundas Teatro Social es una compañía que utiliza la fuerza y belleza del Teatro como herramienta de denuncia social. «Contenido delicado» tiene como Carla como protagonista de una foto que todo el mundo ve, descarga y reenvía. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.30 horas. Entrada: 8 euros.

Teatro amateur en La Bañeza. Gala final del XIII Certamen Nacional de Teatro Amateur de La Bañeza in vino veritas, una cita en la que habrá etrega de de premios. A las 20.00 horas en el Teatro Municipal de La Bañeza.

PATINAJE

Actividad solidaria. Este domingo, a partir de las 10.00 horas, tendrá lugar la II Carrera Solidaria «Patinando por Angola», un evento deportivo y solidario de patinaje, organizado por el Centro Juvenil Don Bosco León. El evento se celebrará en el barrio de La Lastra de León, en horario de 10.00 h a 14.00 h, en las inmediaciones de la Avenida de la Lastra, la Calle Juan Pablo II y Paseo del Parque. Puedes realizar tu donativo al proyecto aunque no participes en la carrera ES41 0075 0184 3806 0136 8342 (concepto: carrera solidaria).

Actividad de patinaje por Angola en la edición de 2024.DL

LUNES 26

DONACIÓN DE SANGRE

Benavides de Órbigo. Donación de sangre en el centro de salud de 16.15 a 20.45 horas. El punto fijo de donación de sangre está en el centro de salud de José Aguado.

MARTES 27

LIBRO

«Cuarenta pinceles y una pluma». La escritora leonesa Charo de la Fuente Mar presenta su libro a las 18.45 horas en el Museo de la Radio de Ponferrada.

DONACIÓN DE SANGRE

Santa Marina del Rey. Donación de sangre en el consultorio médico de 16.00 a 21.00 horas. El punto fijo de donación de sangre está en el centro de salud de José Aguado.

CINE

'Ganado o desierto'. Documental que es una metáfora visual de la lucha por revertir el cambio climático que está poniendo a los animales en el punto de mira. Dirigida por Francisco Vaquero. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 19.30 horas. Con invitaciones.

MIÉRCOLES 28

DONACIÓN DE SANGRE

Plaza de San Marcelo. La unidad móvil se desplaza a Botines de 15.30 a 21.15 horas. El punto fijo de donación de sangre en León está en el centro de salud de José Aguado.

Toral de los Vados. La unidad móvil se desplaza a la fachada de la estación de 09.00 a 14.00 horas.

JUEVES 29

DONACIÓN DE SANGRE

La Bañeza. Donación de sangre en el centro de salud de 16.30 a 20.30 horas.

LIBROS

José Peñín.L. DE LA MATA

‘Mis memorias del vino’. El libro Mis memorias del vino: los 50 años que marcaron el cambio. La autobiografía vitivinícola del mayor experto en vino de España, José Pañín. La presentación tendrá lugar en el Palacio de los Guzmanes (Diputación) a las 19.30 horas.

La donación de sangre tiene recompensa entre los jóvenesÁngelopez