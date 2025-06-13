Agenda de León: toda la programación hasta el 20 de junio

VIERNES 13

MÚSICA

Lost Acapulco. Rock mexicano, su sonido se caracteriza por mezclar elementos del rock and roll clásico y el surf instrumental de los años 60. Actuación en El Gran Café a las 20.30 horas. Entradas: 15 y 18 euros.

El grupo Lost Acapulco.DL

Andrea Fuca. El italiano Andrea Fuca comenzó a estudiar piano a los 5 años con su madre, y más tarde, continuó sus estudios en el Conservatorio «Fausto Torrefranca» de Vibo Valentia, donde se graduó en 2020 con la máxima calificación y matrícula de honor bajo la dirección del maestro Paolo Pollice. Hoy actúa en la Fundación Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Andrea Fuca.DL

'Si Jesús hubiera tenido Instagram'. El Auditorio Ciudad de León acoge hoy y mañana 14 de junio cinco representaciones del musical Si Jesús hubiera tenido Instagram, obra creada por Goyo Casado y Sergio Merino, en las que van a participar 1.078 alumnos de 12 centros escolares públicos y concertados de León en los que a lo largo del último curso se ha venido trabajando en este proyecto educativo, cultural y religioso que sobre la base de los valores evangélicos pretende fomentar el buen uso de las redes sociales y los móviles. Hoy dos pases a las 18.30 y 21.00 horas, y mañana a las 12.00, 17.00 y 19.30 horas.

Mourae. Mourae (Lois Búa) es artista, diseñador de sonido y productor. Se graduó en Bellas Artes en Pontevedra por la Universidade de Vigo y Máster en Arte Sonoro por la Universitad de Barcelona. Proyecto sonoro y performativo. En el Teatro El Albéitar de la Universidad de León a las 20.30 horas. Recogida de invitaciones quince minutos antes en la taquilla.

Un momento de una actuación de Mourae.Jorge Miron

Patiovisión. Muestra realizada por el alumnado de la Escuela de Artistas el Patio a beneficio de la Asociación de Amigos de los Animales de Tierra de Campos. En la sala Río Selmo de Ponferrada a las 17.00 horas. Entrada: 7,5 euros.

DONACIÓN DE SANGRE

Bembibre. El autobús de donación se desplaza al colegio Virgen de la Peña de Bembibre de 09.00 a 14.00 horas.

CONFERENCIA

'Las brigadas del salvamento minero'. Las Brigadas de salvamento minero»serán las protagonistas en el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León (MSM) este viernes de la mano del historiador Héctor González Moro, que desvelará la documentación que se conserva el Archivo Histórico Minero sobre estos cuerpos de rescate. Para participar en la actividad que tendrá lugar a las 18.00 horas es necesaria la inscripción previa en el centro o en el teléfono 987 718 357.

EXPOSICIÓN

'El hospital y el sinsote, aprender a volar'. Grabado y poesía se entrelazan en esta obra única, fruto del diálogo creativo entre el artista Javier Fernández de Molina y el poeta Antonio Gamoneda. Inauguración hoy en la galería Ármaga con la presencia de los autores. A las 20.00 horas. Alfonso V, 6.

Antonio Gamoneda en el Instituto Cervantes de Fráncfor.

Casa de Carnicerías. Inauguración de las nuevas exposiciones en la Casa Carnicerías a las 09.30 horas. Organizadas por la Cofradía del Dulce Nombre de Jesús Nazareno. En el claustro inferior se ha dispuesto una exposición sobre el León romano, en la que podrán contemplarse vestimentas de la época y unas maquetas. En el claustro alto está la exposición de una selección de las obras presentadas al concurso fotográfico Momentos Roma. La exposición abrirá de lunes a domingo en horario de 12.00 a 14.00 horas y de 18.00 a 20.00 horas. Entrada: 1 euro. Los menores pasan gratis.

DOCUMENTAL

Trashumancia. Los antiguos cines de Piedrafita de Babia volverán a abrir sus puertas para acoger una jornada dedicada a la trashumancia y al patrimonio pastoril de la comarca, combinando divulgación científica, memoria viva y proyección audiovisual. La cita comenzará a las 16,30 horas con una visita guiada a la excavación arqueológica de Cabanas, en La Cueta. La actividad es gratuita y abierta al público. A las 19.00 horas, el cine de Piedrafita de Babia acogerá la jornada Miradas cruzadas sobre la trashumancia en Babia. El segundo documental, Las huellas del pastoreo en la alta montaña de Babia, recoge los resultados de las investigaciones arqueológicas desarrolladas desde 2017 por el Instituto de Ciencias del Patrimonio del CSIC.

Excavación y estudios en las majadas de Cabanas y Covalenchu.INCIPIT-CSIC

JORNADA CULTURAL

Cistierna. Jornada cultural en Cistierna para presentar el trabajo que se está realizando dentro del proyecto Ruta de los retablos del Este de León, una iniciativa del equipo de la Fundación Santa María la Real, en colaboración con la Asociación Cultural Balle de Scapa, para restaurar, difundir, dinamizar y, en definitiva, poner en valor un conjunto de diez retablos renacentistas. El salón de actos de la casa de la cultura de Cistierna acogerá esta jornada cultural que comenzará a las 17.00 horas. El acceso será libre y gratuito hasta completar aforo y el principal objetivo será dar a conocer al público la ruta de los retablos del Este de León. Abrirá la jornada Gumersindo Bueno, director de innovación del área de Cultura, Patrimonio y Paisaje de la Fundación Santa María la Real, quien presentará el proyecto.

Retablo del Santo Cristo Rey en CistiernaDL

LIBRO

'Lo que yo recuerdo'. La periodista y escritora Pilar Cernuda presenta en León su libro de memorias Lo que yo recuerdo, a las 19.00 horas en el Museo Casa Botines Gaudí (Acceso por calle Pilotos Regueral, sala semisótano), en un acto presentado por José María Viejo, director general de Fundos.

SÁBADO 14

MÚSICA

Barro. Dentro del programa Dinamiz-ARTj en La Térmica Cultural de Ponferrada, a las 20.00 horas, Alberto & García presenta Barro. Es una banda de amplio recorrido, con raíz en el folclore latinoamericano, el pop-rock clásico, la electrónica y los textos en castellano que presenta en directo de su sexto disco de estudio titulado Barro. Esta propuesta para público adulto es gratuita.

El grupo Barro@daviddbarajas

Carla Urungueanu. La rumana ofrece hoy un concierto de piano en la Fundación Eutherpe a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

La pianista Carla UrunguenuiDL

El sicario y Block Party Vol. XI. Concierto en la sala Black Bourbon, Calle Puerta Sol, 8. Música de Hip Hopy Rap. Entradas: 12 y 18 euros. A las 22.30 horas.

DANZA

The Boys. Si hace dos años el equipo de Creative Dance representó a través del baile a muchas de las artistas femeninas que han aportado e inspirado para crear y bailar sus canciones, este año la muestra quiere hacer lo mismo con algunos artistas masculinos como Chris Brown, Timbaland, Michael Jackson, Bruno Mars… En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 17.00 horas. Entradas: 7,5 euros.

LEÓN EN VELA

Maristas. Recorrido por los murales del pintor Vela Zanetti. Hoy en el colegio Maristas San José para ver los murales «La sombra y la luz» y «Las cruces». A las 12.30 horas.

'Vendimia'. Oleo sobre tabla (1978-80). Obra de Vela Zanetti.DL

LIBRO

'La belleza de lo trágico'. Hoy sábado a las 13.00 horas, en la librería Tula Varona, tendrá lugar la presentación del libro La belleza de lo trágico del que es autora Maru Bernal, que estará presente.

PROYECCIONES

Catedral y San Isidoro. Hasta el 18 de octubre, las proyecciones tanto en el Pórtico de la Catedral como en la fachada de San Isidoro serán los sábados a las 22.45 y 23.30 horas respectivamente.

Proyecciones en la Catedral de LeónDL

DONACIÓN DE SANGRE

Trobajo del Camino. La unidad móvil se traslada a la calle Ramón Carnicer frente a Telepizza. De 08.30 a 14.15 horas.

DANZA

'La piel del río'. Ciclo de excursiones los sábados 14 y 28 de junio. Facilita Paz Brozas con la colaboración de Elena López de Haro y del grupo de Danza con piedras, árboles y nubes. En esta edición se recorrerán las orillas del Torío para darle cuerpo. La danza, como dinámica colectiva, será nuestra manera de conocer, acercarnos y adentrarnos en el entorno próximo del río. Toda la información en https://blogs.unileon.es/danzaule/la-piel-del-rio-danza.

MAGIA

Biblioteca Pública de León. Magia entre ratones. Cuentacuentos en la sala de conferencias de la biblioteca pública de León a las 11.30 horas.

MUSAC

Tres exposiciones. Una conversación entre artistas y comisarios como introducción a la apertura de tres exposiciones (Studio Drift, Secundino Hernández y Luis Moro) a partir de las 19.00 horas. A las 18.30 y las 21.00 horas.

Museo de Arte Contemporáneo.DL

DOMINGO 15

MÚSICA

Benita Rosi. Concierto de piano en la Fundación Eutherpe (Alfonso V, 10) a las 19.30 horas. Entrada: 5 euros.

Benita Rosi.DL

TEATRO

'Un jurado sin piedad'. Adaptación de Doce hombres sin piedad de Reginald Rose a cargo de Javier Bermejo. Teatro vermuth a las 13.00 horas en el Aula T de Teatro. Entrada libre hasta completar aforo.

LUNES 16

DONACIÓN DE SANGRE

La Milla del Río. El autobús de donación se colocará frente al bar Gabiana de 16.00 a 21.00 horas.

MARTES 17

DONACIÓN DE SANGRE

Cistierna. Donación de sangre en el centro de salud de Cistierna de 16.30 a 20.30 horas.

TEATRO

'Nos vamos de crucero'. Muestra realizada por el alumnado de la Escuela Cristina Mallo Danza a beneficio de la Asociación Alzhéimer Bierzo. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas. Entrada: 5 euros.

MIÉRCOLES 18

DONACIÓN DE SANGRE

Toreno. Donación de sangre en el centro de salud de 16.00 a 21.00 horas.

Centro de salud de La Palomera. Donación de sangre en la primera planta de 16.00 a 20.30 horas.

JUEVES 19

DONACIÓN DE SANGRE

Centro Cívico del Crucero. Donación de sangre en la sala de exposiciones de 16.00 a 20.00 horas.

TEATRO

‘La alienación guiando al pueblo’. Función realizada por el alumnado del Estudio de actores y actrices Tatyana Galán a beneficio de la Asociación Oncobierzo. En el Teatro Bergidum de Ponferrada a las 20.00 horas.