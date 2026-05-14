Karlos Arguiñano rompe su silencio sobre la jubilación y aclara su futuro en la televisión

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

A sus 77 años, Karlos Arguiñano sigue siendo una de las figuras más queridas y carismáticas de la pequeña pantalla española. Tras décadas de éxito ininterrumpido, el cocinero de Beasain ha decidido abordar de manera directa los rumores que cíclicamente apuntan a su retirada definitiva de la televisión. Lejos de mostrar signos de agotamiento, Arguiñano ha manifestado que se encuentra en un gran momento personal y profesional, destacando que su secreto para mantenerse activo reside en la pasión por su oficio y el contacto diario con la audiencia.

El veterano presentador ha explicado que la jubilación no es algo que pase actualmente por sus planes inmediatos, pues se considera un privilegiado por poder trabajar en lo que más le gusta. Para el chef, la rutina de preparar recetas sencillas, saludables y económicas para millones de hogares es lo que le da "vidilla" cada mañana. Además, ha resaltado la importancia de mantener la mente ocupada y el cuerpo en movimiento, algo que su programa de televisión le permite hacer con una naturalidad que pocos profesionales de su edad pueden presumir hoy en día.

Arguiñano también ha querido poner en valor el equipo que le rodea, señalando que el ambiente familiar y la complicidad con sus colaboradores son piezas fundamentales para que el engranaje del programa funcione tan bien después de tanto tiempo. Aunque es consciente de que el final de su carrera televisiva llegará tarde o temprano, prefiere no ponerse fechas y seguir disfrutando del día a día, agradeciendo siempre el inmenso cariño de los espectadores que lo acompañan generación tras generación.

Finalmente, el cocinero ha bromeado sobre su envidiable estado de salud, asegurando que mientras el cuerpo aguante y el público mantenga el interés por sus chistes y sus platos, habrá Arguiñano para rato. Con la misma energía que el primer día y su característico perejil siempre a mano, el chef vasco confirma que la jubilación puede esperar, consolidándose como el rostro más incombustible de la gastronomía nacional en televisión.