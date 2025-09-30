Jesús Calleja escala la montaña con el túnel más fotogénico de España y el kilómetro vertical más imponente del litoral

Desde el interior del Forat de Bernia, este capricho natural ofrece una de las panorámicas más fotogénicas del litoral alicantino@wagontheroad

Jesús Calleja publicó hace apenas un día un breve video en sus redes sociales escalando la Sierra de Bernia, una alineación montañosa de la provincia de Alicante que, pese a su cercanía al mar y sus panorámicas sobrecogedoras, sigue siendo un destino poco conocido para el gran público. «Hoy tocó la Sierra de Bernia, que tiene ciertas trepadas interesantes…», dice el aventurero leonés en una grabación que dura segundos, pero que basta para reactivar el foco sobre una de las rutas más impactantes del litoral mediterráneo.

Y es que Bernia no solo ofrece un recorrido con historia y paisajes de altura, también alberga un túnel natural que atraviesa la montaña y el kilómetro vertical más próximo al mar de toda la península ibérica, un hito geográfico poco conocido que se suma a su valor como Paisaje Protegido y como enclave catalogado Bien de Interés Cultural.

Sierra de Bernia: un perfil que cae al mar

Situada entre la Marina Alta y la Marina Baixa, la Sierra de Bernia se alza como una muralla caliza que corta el horizonte. Su cumbre más alta roza los 1.128 metros de altitud, y su perfil desciende de forma abrupta hacia el Mediterráneo, generando uno de los desniveles más imponentes del litoral peninsular.

Ese rasgo (el llamado "kilómetro vertical") convierte a Bernia en un destino privilegiado para quien busca emociones fuertes con vistas abiertas al mar. Desde su cima se divisan Altea, Benidorm, el Morro de Toix e incluso Ibiza, si el día es claro.

Además, desde 2006, toda la sierra y su entorno están protegidos bajo la figura de Paisaje Protegido de la Sierra de Bernia y Ferrer, lo que garantiza la conservación de su biodiversidad, valor geológico y riqueza cultural.

El Forat de Bernia: el túnel más fotogénico de España

Uno de los puntos más singulares de la ruta circular es el Forat de Bernia, un túnel natural de unos 20 metros que atraviesa la sierra de norte a sur. El paso se estrecha progresivamente y obliga a avanzar en cuclillas o incluso reptando en algunos puntos, para luego salir a una especie de balcón rocoso abierto al Mediterráneo.

El contraste entre la penumbra del interior y la luz azul del mar lo convierte en un lugar especialmente codiciado por senderistas y fotógrafos. La imagen del mar enmarcado por la roca caliza se ha convertido en uno de los recursos más virales del senderismo valenciano.

Ruta circular de Bernia: el desafío que Calleja insinúa

Aunque el video de Calleja no muestra el recorrido completo, se presume que siguió parte del trazado de la ruta PR‑CV 7, el itinerario circular más famoso de la sierra.

Este sendero tiene unos 9 km de longitud, un desnivel acumulado de +400 m y un tiempo estimado de 4 a 5 horas. A lo largo del camino se recorren tramos rocosos, se bordean cortados, se cruza el Forat y se alcanza el Fort de Bernia, una antigua fortificación militar del siglo XVI hoy en ruinas y declarada Bien de Interés Cultural.

La ruta no es técnica, pero sí exigente en ciertos tramos. Hay trepadas ligeras, terreno pedregoso y momentos en los que es necesario usar las manos para avanzar.