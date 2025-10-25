El hotel rural con más pedigrí histórico de León preserva el esplendor de una casa noble del siglo XVIII (y en su libro de huéspedes aparece Napoleón)

La Casa de Tepa conserva estancias nobles como esta galería acristalada y su biblioteca original, con suelos de madera, mobiliario de época y chimenea de mármol, fieles al estilo aristocrático de finales del siglo XVIII.Casa de Tepa

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Mientras propuestas como el Eco-Hotel Doña Mayor en Palencia lideran el turismo rural sostenible en España con acreditación Starlight y productos de proximidad, en el corazón histórico de Astorga (León), Casa de Tepa ofrece una experiencia distinta pero igualmente valiosa: una inmersión directa en la historia local. Reconocida como Posada Real por la Junta de Castilla y León, esta antigua residencia nobiliaria conserva la arquitectura y el carácter del siglo XVIII. Fue el hogar de los Condes de Tepa y, según documentación del propio establecimiento, alojó al mismísimo Napoleón Bonaparte durante su estancia en la ciudad en plena Guerra de la Independencia.

Casa de Tepa, una residencia con historia documentada

Construida sobre el solar del antiguo Hospital de Santiago, que durante siglos atendió a peregrinos del Camino de Santiago, la actual edificación fue encargada por los Condes de Tepa a finales del siglo XVIII. Así lo indican las inscripciones en el dintel de la puerta principal y los registros históricos recogidos en la página oficial del alojamiento.

Durante el asedio a Astorga en 1809, Napoleón se alojó en este mismo edificio tras la toma de la ciudad, un dato también confirmado por la Dirección General de Turismo de Castilla y León, que cataloga la posada como un ejemplo destacado de patrimonio histórico adaptado al uso turístico.

La restauración del edificio, llevada a cabo en las últimas décadas, ha respetado elementos originales como los suelos de madera, la galería acristalada y la distribución clásica de una casa señorial. A día de hoy, la Casa de Tepa mantiene la estructura típica de las casas nobles de la época: amplios salones, biblioteca con chimenea, patio ajardinado y estancias decoradas con mobiliario de época.

Esta casa es una de las pocas residencias privadas del casco urbano que conserva el trazado original desde el siglo XVIII.

Hoy, alojamiento de referencia en el Camino de Santiago

Situada en la calle Santiago nº 2, junto a la catedral y al trazado del Camino Francés, la Casa de Tepa ofrece un total de 10 habitaciones, cada una decorada de forma diferente, con baño privado, calefacción, Wi-Fi y detalles clásicos que no comprometen el confort. Algunas habitaciones incluyen chimenea, techos altos y balcones con vistas al jardín interior.

La web especializada Albergues Camino de Santiago destaca su buena acogida entre peregrinos que buscan una experiencia de calidad dentro del recorrido, ofreciendo incluso servicios específicos como picnic o guarda-bicicletas.

Además, en portales de referencia como Tripadvisor, los usuarios valoran especialmente el entorno histórico, la atención personalizada y la tranquilidad de sus estancias. En palabras de uno de los visitantes: "Una casa señorial con mucha historia y un encanto muy especial en el centro de Astorga."

Una parada estratégica con valor añadido cultural

Más allá de su valor como alojamiento, la Posada Real Casa de Tepa se ha convertido en una referencia para quienes visitan Astorga con interés patrimonial o turístico. La ubicación facilita el acceso a monumentos como el Palacio Episcopal diseñado por Antoni Gaudí, la Catedral de Santa María y el Museo del Chocolate. También permite explorar la gastronomía maragata, incluyendo el cocido típico de la zona.

En temporada alta, el número limitado de habitaciones hace recomendable reservar con antelación. La oferta exclusiva de la Casa de Tepa, sumada a su enclave histórico y a su cuidado en los detalles, le han valido su lugar entre los alojamientos con más pedigrí de la provincia de León.