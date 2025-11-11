La ciudad europea que comparte más con León de lo que imaginas (y no es París ni Roma)

El río Liffey atraviesa Dublín de este a oeste y divide la ciudad en dos mitades llenas de historia, vida urbana y puentes emblemáticos.Getty Images

Puede que Dublín suene a destino lejano, con pinta de escapada internacional más que de ciudad hermana. Pero lo cierto es que la capital irlandesa forma parte de los seis hermanamientos oficiales de León. Y aunque no sea el más conocido ni el más visible, es uno de los más interesantes por lo que representa en términos culturales y educativos.

El vínculo no nace de la proximidad geográfica, sino de una afinidad sólida. Ambas ciudades comparten un marcado carácter universitario, una fuerte identidad histórica y una vocación clara de abrirse al mundo. Dublín es conocida por su tradición literaria, formación superior e industrias creativas. León, por su parte, cuenta con una universidad con historia, un valioso patrimonio y una apuesta cada vez más decidida por la innovación y la proyección internacional.

A menudo, los hermanamientos entre ciudades europeas buscan precisamente esto: fomentar el intercambio cultural y educativo, favorecer la cooperación empresarial y promover el turismo. En el caso de León y Dublín, también hay un trasfondo posible de lazos históricos indirectos y, sobre todo, un interés compartido en estrechar relaciones entre dos ciudades de países miembros de la Unión Europea.

El hermanamiento entre León y Dublín, por tanto, funciona como una puerta abierta a colaboraciones futuras en campos como la educación, la cultura o los derechos humanos. Y aunque no tiene la visibilidad de otros vínculos más activos, como el caso de León y Bragança, sí hay señales de una relación en movimiento.

El Trinity College es una de las universidades más antiguas de Europa. Su biblioteca guarda el Libro de Kells, una joya del arte medieval.Getty Images

Un ejemplo es la presencia en la National Gallery of Ireland de una tabla del pintor Nicolás Francés, procedente de la Catedral de León, que forma parte del patrimonio artístico irlandés. También destacan iniciativas recientes como el envío de 42 alumnos del instituto Bergidum Flavium de Ponferrada a Dublín, o la exposición de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (ARMH) sobre las fosas de la Guerra Civil, que llegó a la capital irlandesa. Son gestos concretos, con impacto real, que dan sentido a este hermanamiento más allá del protocolo.

Dublín, una escapada perfecta para descubrir entre cultura, historia y pubs con alma

Si te planteas una escapada con aire diferente, Dublín reúne cultura, historia y ambiente urbano vibrante, sin perder un toque cercano.

El Ha’penny Bridge, uno de los puentes más fotografiados de Dublín, une las dos orillas del centro histórico desde 1816.Getty Images

Es un viaje más largo que uno por la Península, pero la capital irlandesa compensa: vuelos directos desde Madrid u otras ciudades, múltiples conexiones. Ideal para 3‑4 días. Primavera o verano son momentos óptimos, con buena luz y vida al aire libre.

La Catedral de San Patricio, construida en el siglo XIII, es uno de los grandes símbolos del Dublín medieval y un lugar ideal para pasear y desconectar.Getty Images

El Castillo de Dublín, una mezcla de fortalezas normandas y edificios georgianos, es uno de los grandes referentes históricos de la capital irlandesa. Sus jardines, abiertos al público, son un oasis en pleno centro.Getty Images

¿Qué no deberías perderte? Dublín se recorre bien en unos días, y estos son algunos de sus imprescindibles:

El Castillo de Dublín: epicentro histórico, mezcla medieval‑normanda‑británica.

La Catedral de San Patricio: la iglesia más grande de Irlanda y uno de los símbolos del Dublín medieval. Su origen se remonta al siglo XIII y está vinculada a la figura de Jonathan Swift, autor de Los viajes de Gulliver, que fue su deán. Ideal para sumergirse en la historia irlandesa en un entorno monumental y tranquilo.

La calle Grafton Street y la zona de Temple Bar: ambiente urbano, música en vivo, cafés, contraste entre lo histórico y lo moderno.

El Trinity College Dublin y su "Book of Kells": universidad histórica, ambiente académico que conecta con esa vertiente universitaria de León.

Las riberas del río Liffey o los parques urbanos: para pasear, desconectar, disfrutar de la ciudad.

Temple Bar es el barrio más conocido de Dublín por su ambiente nocturno, pubs tradicionales y música en directo todos los días del año.Getty Images

Aunque los pubs con música irlandesa son lo primero que viene a la mente, Dublín ofrece también una cocina contemporánea, mercado de productores (por ejemplo en St George’s Market) y cafés gastronómicos. Siéntate a disfrutar de un "Irish stew" o una comida ligera con productos locales.