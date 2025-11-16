La casa rural con más puntuación de TripAdvisor en León está "entre Babia y la luna" y todos quieren volver

Una de las casas que conforman el alojamiento “Entre Babia y la Luna”, donde la arquitectura tradicional se adapta a la sostenibilidad sin perder su esencia.Entre Babia y La Luna

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Entre montañas, silencio y estrellas, existe un lugar en León que ha enamorado a quienes lo visitan. Con 190 opiniones y una puntuación de 4,9 sobre 5 en TripAdvisor, la casa rural "Entre Babia y la Luna" se consolida como la mejor valorada de toda la provincia, ocupando el puesto número 1 de 8 refugios rurales listados en la plataforma. Ubicada en Villafeliz de Babia, en plena Reserva de la Biosfera, este conjunto de casitas centenarias combina rusticidad, domótica, bienestar y naturaleza salvaje.

'Entre Babia y la Luna', la casa rural mejor valorada de León

Ubicada en Villafeliz de Babia, un pequeño pueblo leonés dentro del Parque Natural de Babia y la Luna, esta casa rural ha sabido conquistar no solo por su entorno, sino por la meticulosa atención al detalle y la hospitalidad de sus anfitriones. Cada reseña habla de calma, belleza, cuidado y magia.

«Reservad cuanto antes, porque cada vez somos más los que repetimos», escribe Isabel L., una viajera que visitó el alojamiento en octubre de 2023, reflejando el grado de fidelidad y satisfacción que genera.

Un refugio sostenible en el corazón de Babia

'Entre Babia y la Luna' no solo se limita a alojar ha sido, desde su concepción, un proyecto orientado a la sostenibilidad, el respeto medioambiental y la integración con el entorno rural. Sus creadores restauraron antiguas casas babianas respetando los materiales originales: piedra, madera y pizarra, manteniendo viva la esencia arquitectónica de la comarca.

El nombre no es casual: Babia ha sido tradicionalmente sinónimo de evasión, de estar en otro mundo, y esta casa lo convierte en realidad. Sus huéspedes pueden caminar entre montañas vírgenes, descubrir leyendas locales, visitar lagos glaciares y, sobre todo, desconectar de todo. Literalmente.

Un turismo que emociona por su autenticidad

Lo que hace que 'Entre Babia y la Luna' destaque es su capacidad de emocionar desde lo sencillo.

El complejo está formado por cinco casas independientes: Rincones, Duendes, Sentidos, Colores y Estrellas. Todas ellas han sido rehabilitadas con mimo, respetando la arquitectura tradicional babiana con piedra, madera y pizarra, e incorporando comodidades modernas como chimenea, jacuzzi, domótica, cocina equipada y wifi. Algunas tienen vistas a la montaña; todas comparten el mismo propósito: que el viajero sienta que ha escapado de todo.

El alojamiento más demandado es el Apartamento Sentidos, que incluye un jacuzzi en el dormitorio, salón-cocina, baño completo y acceso directo al jardín. Una opción especialmente popular para parejas.

Se pueden realizar actividades como senderismo, raquetas de nieve, esquí en Leitariegos, rutas a caballo o simplemente observar la vía láctea en una de las noches más limpias de la península.

Este rincón escondido en la montaña también permite acceder a rutas como la subida a Peña Ubiña, excursiones al lago de Chao o paseos por bosques que parecen sacados de otro siglo.