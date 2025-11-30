El bosque plateado de León donde el frío de otoño se vuelve mágico (y casi nadie conoce)

El Abedular de Montrondo, entre líquenes y cortezas blanquecinas, ofrece una atmósfera intacta de bosque húmedo y silencioso.@gonzalezrubiomanolo

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay lugares que no buscan aparecer en las guías, porque su belleza depende precisamente de pasar desapercibidos. El Abedular de Montrondo, en plena Omaña Alta, es uno de ellos. Cuando el otoño llega a León y el frío empieza a dibujar nítidamente los contornos del paisaje, este bosque de corteza blanca se transforma en una escena cinematográfica donde cada hoja parece absorber la luz como si fuera oro líquido.

Este año, el cambio climático, los incendios y la sequía han dejado huellas visibles en el paisaje leonés. Los hongos pirófilos han emergido entre las cenizas como respuesta silenciosa a la devastación ambiental, y especies como la Pholiota carbonaria recuerdan que la regeneración puede venir incluso del fuego. En ese contexto de fragilidad ecológica, caminar por Montrondo es un acto de reverencia a lo que aún se mantiene en pie.

Porque este bosque no es solo bello, es superviviente. Los abedulares de Omaña (reductos boreales que perviven desde hace milenios) son vestigios de un clima antiguo, anterior incluso a la expansión del haya. En Montrondo el abedul sobrevive sin competencia, en un equilibrio ancestral que se sostiene a pesar de los cambios.

Lo fascinante no es solo su rareza ecológica, sino la sensación de intimidad absoluta que lo recorre. Montrondo es un descubrimiento. Uno de esos enclaves que, cuando los atraviesas, te hacen entender que la belleza más poderosa es la que te detiene.

El otoño intensifica ese hechizo. El frío es limpio y entre los troncos blancos el bosque se vuelve un refugio emocional.

El Abedular de Montrondo y el pulso secreto de Omaña

Visitar este bosque en otoño es descubrir otra forma de habitar la naturaleza.

Incluso el propio camino hacia Montrondo revela una autenticidad que ya no abunda en muchas zonas de montaña. Los valles altos de Omaña conservan un pulso rural intacto, con senderos que atraviesan pueblos vivos, arquitectura tradicional y pastizales aún en uso.

No es difícil entender por qué muchos lo consideran "el bosque más fotogénico de León", pero reducirlo a una estética sería injusto. Montrondo es biodiversidad, memoria natural, resistencia y futuro. Quizá por eso sigue siendo un secreto y su magia permanece intacta.

Cómo recorrer el abedular: ruta, ritmo y refugio

La ruta más accesible para descubrir el Abedular de Montrondo parte directamente del pueblo que le da nombre, a apenas dos kilómetros de Murias de Paredes, en el corazón de la Reserva de la Biosfera Valles de Omaña y Luna. Son poco más de 7 kilómetros de sendero circular señalizado, con apenas 180 metros de desnivel positivo, ideal para hacer en otoño, cuando el paisaje se enciende y las temperaturas acompañan sin extremos.

No hace falta preparación técnica ni GPS, basta con seguir el curso del río Omaña por la pista de tierra balizada por Cuatro Valles. A un kilómetro escaso del inicio, el bosque ya te abraza. Entre los árboles, si prestas atención, aún es posible avistar especies singulares como el urogallo.

En días despejados, desde las zonas altas del recorrido puede verse la silueta del Tambarón, cumbre de más de 2.000 metros y techo natural de la comarca.

Ideal para una escapada de día o una estancia más larga (con alojamiento rural en pueblos como La Omañuela o Riello), donde además puedes probar guisos de caza, sopas de trucha o carnes a la brasa en mesones tradicionales que aún conservan el sabor lento de la montaña.