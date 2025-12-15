Según National Geographic, estos son los pueblos de León donde mejor se come

Posada de Valdeón, en plena cordillera Cantábrica, combina tradición rural y paisajes espectaculares a los pies de los Picos de Europa.Getty Images

León se ha consolidado como uno de los grandes destinos gastronómicos del país, y ahora National Geographic lo confirma. En una reciente selección, la revista ha destacado once pueblos de la provincia como referentes del buen comer, reconociendo su autenticidad, riqueza de producto y conexión con la tradición.

«Desde clásicos como el cocido maragato hasta sorpresas como uno de los mejores chocolates de España», escribe el periodista Jaime de las Heras en un reportaje, que traza una ruta por los sabores más emblemáticos del territorio leonés. La lista es variada, contundente y profundamente local, con propuestas que van de las cuevas vinícolas a los postres artesanales, de las legumbres con IGP a los quesos con carácter.

Los once pueblos de León que National Geographic destaca por su cocina

La ruta arranca en Astorga, capital maragata y una de las ciudades que más dulces ha regalado a la gastronomía nacional. National Geographic recuerda que es «una de las capitales del chocolate en España», con establecimientos como 'Chocolatería La Cepedana' o 'Flor y Nata', además de un museo propio. Pero también sobresale su cocina salada, especialmente en el restaurante 'Serrano', donde triunfan bacalao, congrio y pulpo.

Muy cerca, Castrillo de los Polvazares se convierte en el símbolo del cocido maragato, ese que se sirve «al revés»: carnes primero, sopa al final. De las Heras cita restaurantes como 'Coscolo', donde incluso lo maridan con champagne, y menciona otros como 'La Peregrina' o 'Cuca La Vaina', donde la tradición es ley.

El viaje sigue hacia Boñar, donde los icónicos nicanores siguen endulzando generaciones. El artículo también señala una rareza local: la tarta de truchas, reflejo de cómo el producto del entorno se adapta incluso a la repostería.

En pleno corazón de los Picos de Europa, Posada de Valdeón presume de su queso azul con indicación geográfica protegida. «Intenso, salino y mantecoso», así lo describe National Geographic, que recomienda probarlo en croquetas o tablas, acompañado de un tinto con acidez. La 'Quesería Picos de Europa' y el restaurante 'El Desván' aparecen como referencias claras.

La sorpresa subterránea llega en Valdevimbre, donde las cuevas excavadas funcionan desde hace siglos como bodegas. Hoy son restaurantes únicos como 'La Cueva del Cura' o 'Los Poinos', donde la uva prieto picudo o la albarín se sirven en un entorno natural y envolvente. El 'Museo del Vino' del pueblo es una visita obligada.

La lista no estaría completa sin El Bierzo, que destaca por sus mencías elegantes y platos como el botillo o los pimientos asados. El reportaje cita Corullón, Cacabelos y Valtuille de Abajo como enclaves enológicos de referencia, con bodegas de renombre como 'Raúl Pérez' o 'Verónica Ortega', y restaurantes como 'Moncloa de San Lázaro'.

En La Bañeza, las legumbres tienen nombre y apellidos: alubias bañezanas y garbanzos pico pardal, ambas con sello de calidad. Restaurantes como 'Moja El Gallo' o el 'Museo de Barro' destacan por sus guisos, y el 'Hotel Bedunia', por su parrilla. Aquí, la cuchara manda con estilo.

Por último, Jiménez de Jamuz es el destino obligado para carnívoros. En este pueblo se ubica 'El Capricho', el restaurante de José Gordón, definido por Time como uno de los mejores del mundo en carne de buey. El mismo reportaje resalta la importancia de la crianza propia y la maduración de sus piezas, que han convertido a esta localidad en referencia internacional.