El 'Pueblo de la Gramática' escondido en León que National Geographic describe como imprescindible

Atardecer sobre el valle de Lois, en Crémenes (León), donde se alza la llamada «Catedral de la Montaña», rodeada por un paisaje imponente y apenas urbanizado.Getty Images

Lois ya no es solo una joya oculta en los pliegues montañosos del noreste leonés: ahora es también un destino señalado con rotundidad por una de las publicaciones más prestigiosas del mundo. En su artículo reciente, National Geographic lo presenta como «el pueblo de Castilla y León con una 'Catedral de la Montaña' que garantiza días suaves y noches para vestir abrigo», una descripción que ha encendido el interés por este enclave declarado Conjunto Histórico-Artístico desde 1994.

Lois: piedra, mármol y gramática en estado puro

Con menos de 100 habitantes y ubicado a más de 1.200 metros de altitud, Lois pertenece al municipio de Crémenes y forma parte del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Pero su verdadero atractivo va mucho más allá del entorno natural. Este pueblo ha sido cuna de erudición, arte sacro y poder nobiliario, todo contenido en apenas unas calles empedradas. National Geographic lo describe como un lugar perfecto para explorar entre casas nobles, montañas y patrimonio medieval.

La iglesia de la Natividad (conocida como la «Catedral de la Montaña») destaca por su construcción del siglo XVIII en mármol rojo veteado de las montañas cercanas. Un detalle que no es menor, ya que ese mismo mármol adorna también algunas de las viviendas señoriales del pueblo. El templo, con aire herreriano, se alza como símbolo del esplendor histórico de la zona.

La Cátedra de Gramática Latina: un prodigio educativo entre montañas

Pero si hay algo que ha dado a Lois el apodo que hoy lo pone en boca de todos es su Cátedra de Gramática Latina, fundada en 1764 por Don Jerónimo Castañón. No fue un simple centro educativo rural, sino una institución reconocida como la «Universidad de la Montaña», donde se formaron obispos, ministros, nobles y académicos de la RAE. Un testimonio histórico del papel intelectual que jugó esta zona, según destaca el reportaje.

Este carácter ilustrado se respira aún hoy, en un pueblo que ha sabido preservar tanto sus estructuras físicas como su alma cultural. Recorrer Lois es asomarse a una España erudita, profundamente ligada a su territorio, donde las raíces no se han diluido con el tiempo.

Más que turismo rural: un viaje al corazón del patrimonio leonés

Además de la iglesia y la cátedra, Lois conserva varias casas solariegas asociadas a linajes nobiliarios. Palacios como el de los Castañones, el de los Álvarez Reyero o el de los Álvarez Acevedo recuerdan el poderío que una vez tuvo esta pequeña localidad. Incluso en invierno, su silueta nevada adquiere una fuerza visual y emocional que multiplica su atractivo turístico.

No es casualidad que National Geographic lo haya incluido en su selección de pueblos que merece la pena visitar. La presencia de un centro etnográfico (la Casa del Humo), los restos celtas del pueblo vadiniense o las rutas históricas que parten de sus límites convierten a Lois en un destino cultural integral, perfecto para escapadas en cualquier época del año.

Un enclave que reescribe el mapa turístico de León

La mención en National Geographic ha servido como altavoz internacional para un pueblo que reúne lo mejor del turismo lento, la riqueza cultural y el patrimonio arquitectónico. Lois ya no es solo «el Pueblo de la Gramática», sino también un referente que revaloriza el potencial oculto de Castilla y León.