No es un hotel de lujo, pero sus valoraciones lo dicen todo: la casa rural secreta de León para una noche de Reyes mágica

Vista exterior de Sajambre Rural, en Oseja de Sajambre (León), una de las casas mejor valoradas para una escapada diferente en la noche de Reyes.EscapadaRural

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Entre todas las casas rurales disponibles en EscapadaRural para pasar la noche del 5 al 6 de enero, Sajambre Rural, en el municipio leonés de Oseja de Sajambre, aparece como una de las mejor valoradas por los usuarios. No se trata de un hotel con servicios de lujo, pero sus puntuaciones, su ubicación en pleno Parque Nacional de los Picos de Europa y la calidad de sus instalaciones la convierten en una opción muy atractiva para quienes buscan una forma diferente de vivir la noche de Reyes.

Sajambre Rural: arquitectura tradicional y equipamiento moderno

Sajambre Rural está formado por dos casas de alquiler íntegro: El Coto y Niajo, ambas rehabilitadas respetando la arquitectura tradicional sajambriega (con paredes de piedra, suelos de madera y tejados a dos aguas) pero adaptadas con equipamiento moderno: calefacción, cocina completa, WiFi, juegos de mesa y chimenea de leña. El objetivo, claramente conseguido, es ofrecer comodidad sin perder el carácter rústico del entorno.

Detalle del patio de una de las casas, perfecto para comidas en grupo y con acceso directo a rutas cercanas.EscapadaRural

Ambas viviendas están pensadas para grupos y familias. El Coto tiene capacidad para siete personas y cuenta con un amplio salón-cocina, dos dormitorios en planta superior y un patio con zonas verdes. Niajo, algo más pequeña, permite alojar hasta cuatro personas en dos dormitorios dobles y dispone de terraza con vistas al valle.

Una de las habitaciones con acceso directo al exterior y vistas al valle de Sajambre.EscapadaRural

Además del alojamiento, el entorno natural ofrece múltiples opciones para completar la experiencia. Rutas de senderismo como la Senda del Arcediano, recorridos 4x4, excursiones a picos cercanos como Jario o Niajo, e incluso paseos en raquetas de nieve, muy recomendables en estas fechas.

Quienes han estado en estas casas rurales destacan el entorno como un factor diferencial. Naturaleza en estado puro, vistas a los Picos de Europa y una desconexión total del ritmo urbano habitual.

Una propuesta diferente para Reyes

Elegir una casa rural para pasar la noche de Reyes no es habitual, pero se está consolidando como una alternativa atractiva para quienes priorizan la tranquilidad y el contacto con la naturaleza frente a las celebraciones tradicionales en ciudad. En este caso, Sajambre Rural ofrece una experiencia inmersiva en un entorno privilegiado, con el añadido de unas valoraciones que respaldan su fiabilidad.

A nivel logístico, Oseja de Sajambre dispone de servicios básicos como supermercado, farmacia, panadería y restaurantes. Además, su localización permite combinar la estancia con visitas a lugares cercanos como Cangas de Onís, la Ruta del Cares o el embalse de Riaño.

Lo que proponemos, porque nos parece un auténtico planazo, es alargar la escapada desde el viernes 2 de enero y convertir la noche de Reyes en una experiencia completa en plena montaña. La idea es aprovechar el fin de semana anterior para instalarse sin prisas, explorar el entorno y llegar a la noche del 5 con el cuerpo ya en modo descanso y la mente desconectada.

El viernes puede ser perfecto para llegar con calma, instalarse en la casa rural, hacer la primera toma de contacto con Oseja de Sajambre y cenar en alguno de sus restaurantes, que funcionan con menú tradicional y producto local. El sábado podría dedicarse a recorrer rutas como la Senda del Arcediano o a conocer la cascada de San Pedro, una de las más espectaculares de Picos de Europa. También se puede visitar Soto de Sajambre, un pueblo que conserva intacta la arquitectura rural del valle y que, pese a su pequeño tamaño, tiene varios puntos de interés como la antigua escuela de Félix de Martino.

El domingo es ideal para hacer una excursión más larga, por ejemplo, al embalse de Riaño, donde es posible realizar paseos en barco si el tiempo acompaña. También se puede optar por una ruta en 4x4 por las pistas forestales del Parque Nacional, una de las actividades más recomendadas en invierno. Volver a la casa rural al caer la tarde, encender la chimenea y quedarse leyendo o charlando es parte esencial del plan. Nada que ver con el bullicio habitual del periodo navideño.

Zona de estar con chimenea y equipamiento completo, pensada para el descanso tras una jornada de excursiones.EscapadaRural

El lunes 5 de enero, día de la cabalgata, puede comenzar con una caminata suave por los alrededores, una visita al nacimiento del río Sella o a alguno de los pueblos cercanos del valle. Por la tarde, en Oseja de Sajambre, se celebra la tradicional cabalgata, una versión íntima y auténtica de lo que suele vivirse en ciudad. Ya por la noche, toca preparar la cena de Reyes, dejar los zapatos listos y vivir esa noche mágica desde un lugar en el que todo se siente más real y menos impostado.

El martes 6 de enero arranca con la apertura de regalos, como debe ser, seguida de un desayuno con vistas al valle y, si el tiempo lo permite, una última excursión corta antes de hacer el check-out. Quien tenga margen, puede aprovechar el camino de vuelta para detenerse en Cangas de Onís o en Covadonga y completar así la escapada. Una forma de celebrar los Reyes con calma, en contacto con la naturaleza y alejados del ruido.