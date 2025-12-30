National Geographic desvela el enigma de un pueblo de León con una inscripción que desconcierta a generaciones
Grajal de Campos, en la comarca leonesa de Tierra de Campos, esconde en su iglesia una torre de cinco esquinas con un mensaje grabado que intriga a visitantes desde hace siglos
No es la torre más alta ni la más ornamentada de Castilla y León, pero sí es una de las más enigmáticas. La iglesia de San Miguel, en el pequeño pueblo de Grajal de Campos, alberga una torre cuyo diseño desconcierta a arquitectos y curiosos: tiene cinco esquinas, no cuatro. Pero lo que más fascina (y ha llevado a National Geographic a fijarse en este pueblo leonés) es la inscripción grabada en sus muros que, desde hace generaciones, desconcierta a quien la lee.
El enigma de la torre de San Miguel según National Geographic
Según recoge National Geographic, la torre «no tiene cuatro esquinas, sino cinco. Sí, una de sus caras está cortada con precisión, como si fuera el trozo de un pastel apartado con cuidado». Este diseño poco común respondería, según el reportaje, a una necesidad urbana, la dejar espacio para el paso de una calle contigua. Pero la verdadera joya del desconcierto es lo que está escrito junto a ella.
La frase, grabada en ladrillo, reza:
«Tiene cinco esquinas, pero le falta una para tener cuatro».
Este juego lógico ha dejado perplejos a viajeros de todas las épocas. «Al principio, todos los viajeros quedan desconcertados. Si son cinco esquinas, ¿cómo le faltará una más para llegar a cuatro?», plantea National Geographic, para luego invitar al lector a encontrar la respuesta por sí mismo.
Más allá del enigma, el templo (construido entre los siglos XVI y XVII) se erige sobre cimientos posiblemente románicos y mudéjares, y reúne una mezcla de estilos gótico tardío, renacentista y barroco. Un detalle aún más fascinante es que está conectado internamente con el Palacio de los Condes de Grajal, por lo que en otra época permitía a los nobles escuchar misa sin salir de su residencia: «los nobles podían oír misa desde su oratorio privado, separado del templo por una reja», narra la revista.
El Palacio de los Condes de Grajal (erigido entre 1517 y 1523)está a escasos metros y sorprende por su «estética renacentista italiana» y su diseño más cercano al de una villa de descanso que al de un centro de poder político. Esta herencia estilística vino de la mano de Juan de Vega, su propietario, quien había sido embajador ante la Santa Sede y virrey de Sicilia.
Un pueblo monumental con castillo artillero y palacio renacentista
El reportaje de National Geographic no solo se centra en el misterio de la torre. También destaca el castillo de Grajal de Campos como «el primer castillo artillero de España». Diseñado por Gaspar de Vega en el siglo XVI, fue construido «en una estratégica posición sobre el río Valderaduey» con una arquitectura adaptada a los nuevos desafíos bélicos del Renacimiento, abandonando las alturas por muros bajos, anchos y baluartes redondeados.
Patricia de la Torre
Hoy, el castillo, la iglesia y el palacio de los Condes de Grajal pueden recorrerse en visitas guiadas. En este último, sus antiguas mazmorras han sido rehabilitadas como albergue para peregrinos del Camino de Santiago.