El pueblo de León con un lago maldito y un bosque de 4.000 años que ha fascinado a National Geographic

El invierno cubre de blanco los pinares milenarios de Puebla de Lillo, en el corazón del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, creando un paisaje de leyenda donde naturaleza e historia se funden.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

A veces los lugares más remotos esconden las historias más impactantes. En lo alto del Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre, un pequeño pueblo leonés llamado Puebla de Lillo guarda un secreto que ha fascinado a National Geographic: un lago con leyendas de lamentos nocturnos y un bosque que lleva respirando 4.000 años. Este enclave, donde la naturaleza y el misterio se entrelazan sin pedir permiso, ha sido descrito por la revista como un lugar donde «aún se escuchan los gritos» y donde la presencia del pasado es casi tangible.

El pinar milenario de Puebla de Lillo, según National Geographic

A las afueras del pueblo se extiende uno de los bosques más asombrosos de la península ibérica: un pinar de pino silvestre (Pinus sylvestris) considerado una joya de la flora ibérica. National Geographic destaca que «sus pinos, altos y esbeltos, llevan 4.000 años asentados en esta zona», formando parte de una Zona de Reserva del Parque Regional. El paisaje, según describen, parece un cuadro en movimiento: troncos erguidos que filtran la luz del sol entre sombras, creando una escenografía viva que cambia con cada estación.

Más allá de su longevidad, lo que hace especial a este bosque es su estado de conservación. Se trata de uno de los pinares más puros de la Cordillera Cantábrica, con un equilibrio ecológico que ha resistido guerras, sequías y civilizaciones enteras. Caminar entre estos árboles es, en palabras no escritas pero claramente evocadas, como andar sobre los restos de una historia que aún no se ha contado del todo.

El Lago Ausente y las leyendas que emergen en la noche

Pero si el bosque impresiona por su resistencia, el Lago Ausente lo hace por su carga sobrenatural. Elevado a unos 1.750 metros de altitud, este lago glaciar es protagonista de varias leyendas populares que siguen vivas gracias a la transmisión oral. National Geographic recoge dos versiones especialmente inquietantes: una que habla de una anciana abandonada por su comunidad que murió sepultada bajo la nieve y cuyo lamento aún se escucha, y otra que cuenta cómo una pastora cayó al lago, dando origen con sus dedos a la fuente de los Cinco Manantiales mientras luchaba por salir del agua.

Estas historias, lejos de alejar a los visitantes, parecen intensificar la atracción por el lugar. El entorno, con su silencio denso y su atmósfera cargada de humedad, potencia la idea de que aquí la memoria de lo imposible sigue flotando entre la niebla.

Un pueblo con historia viva entre condes, peregrinos y piedra milenaria

Puebla de Lillo no es solo un escenario natural. Su trazado urbano y su arquitectura revelan un pasado tan imponente como su entorno. La villa, situada en un paso estratégico entre la Meseta y el Cantábrico, recibió carta puebla en 1212 bajo Alfonso IX. Desde entonces, ha sido testigo de disputas entre condes y marqueses, como los Luna y los Osorios, por el control de los puertos de montaña.

El torreón cilíndrico restaurado, la iglesia parroquial y la ermita de la Virgen de las Nieves componen un conjunto arquitectónico que cuenta más de mil años de historia. El arco de medio punto de un antiguo hospital de peregrinos recuerda que aquí también pasaban quienes recorrían el Camino de Santiago por la ruta del norte. Cada muro parece guardar una voz, cada piedra una promesa.