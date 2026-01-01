National Geographic señala este pueblo de León como la «cuna del mudéjar hispánico»

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Sahagún, en la zona oriental de la provincia de León, ha sido reconocido por National Geographic como uno de los pueblos con mayor relevancia histórica y artística de Castilla y León. Ubicado entre los ríos Cea y Valderaduey, este enclave, que fue parada clave en la Vía Trajana y es paso obligado del Camino de Santiago francés, destaca por su legado monumental y por un título que sorprende: la «cuna del mudéjar hispánico.»

En su reportaje, la revista National Geographic cita al catedrático de Historia del Arte de la Universidad de León, Manuel Valdés, quien, según declaró a este medio, considera que Sahagún es «la cuna del mudéjar hispánico, ya que es aquí donde surgió este estilo a mediados del siglo XII».

Un origen medieval entre mártires, ladrillos y juglares

Sahagún nació al abrigo del monasterio levantado en honor a los Santos mártires Facundo y Primitivo hace más de nueve siglos. Su ubicación estratégica potenció la vida comercial, y, según algunos historiadores, fue aquí donde se fundó «la primera escuela de juglares de España, en 1116», un dato poco conocido que refuerza su valor cultural e histórico.

Su evolución urbanística y artística quedó marcada por el uso del ladrillo como material principal y por la fusión entre estilos cristianos y musulmanes que dio origen al románico-mudéjar leonés, según recoge National Geographic.

Patrimonio monumental: cinco joyas declaradas Bien de Interés Cultural

El reportaje pone el foco en cinco construcciones religiosas que han sido declaradas Bien de Interés Cultural. Encabeza la lista el Monasterio Real de San Benito, una estructura que combina estilos románico, barroco y neoclásico, considerada origen del mudéjar gracias a su capilla de San Mancio, «levantada con ladrillos de un edificio anterior construido al norte del templo a mediados del siglo XII».

La Torre del Reloj destaca en el conjunto de la villa de Sahagún, recuerdo del Real Monasterio de San BenitoDL

Le siguen la iglesia de San Tirso, uno de los ejemplos más representativos del arte románico-mudéjar; la iglesia de San Lorenzo, con su emblemática torre de cuatro cuerpos; la iglesia de La Peregrina, antiguo convento franciscano de 1257; y el monasterio de San Pedro de las Dueñas, templo gótico-mudéjar donde destaca un Cristo de Gregorio Fernández.

La iglesia de San Tirso es uno de los monumentos más destacados de la villa. JESÚS F. SALVADORES

Una villa que sigue marcando el Camino

Sahagún no solo conserva historia, sino que la vive. El Camino de Santiago atraviesa su Arco de San Benito (construido en 1662) y cruza el Puente Canto, una de las estructuras medievales más antiguas de Europa (1068-1113).

Arco de San Benito.DL

En las afueras, la ermita de la Virgen del Puente, con hospital de peregrinos desde el siglo XII, y el santuario de la Peregrina, actual Centro de Interpretación del Camino de Santiago, confirman que este pueblo leonés es algo más que un punto en el mapa: es una parada espiritual, artística y vital para miles de caminantes.

Semana Santa con sabor a tortilla y orujo

Además de su peso artístico y espiritual, Sahagún destaca por una Semana Santa reconocida como Bien de Interés Turístico Nacional, que incluye tradiciones como el "domingo tortillero", la Subasta de Pasos o el Toque de la Trompa, en el que los asistentes son invitados a «pan bregado mojado en orujo» durante la noche del Jueves Santo.