No hace falta ir a Francia: el pueblo medieval a poco más de una hora de León que comparan con el de La Bella y la Bestia

El entorno natural del río Arlanza enmarca el perfil pintoresco de Covarrubias, ideal para paseos a pie desde su centro histórico.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Covarrubias, en plena Castilla y León, no necesita efectos especiales ni decorados de cine para parecer un escenario de fantasía. A solo una hora y cuarenta minutos en coche desde León, esta villa medieval declarada Conjunto Histórico-Artístico y miembro de la red de Los Pueblos Más Bonitos de España ha enamorado a miles de viajeros que la comparan con la aldea de La Bella y la Bestia. Y no es solo por sus casas entramadas y calles empedradas, es el ambiente de calma, la estética intacta de otra época y una historia que supera la ficción lo que la convierte en un destino singular.

Covarrubias: el parecido razonable con el pueblo de Bella

Lo que hace que Covarrubias evoque la villa francesa de la película de Disney es una impresión generalizada entre quienes pasean por sus calles. La arquitectura de madera vista y piedra clara, los balcones floridos, las plazas pequeñas y los soportales recuerdan a ese mundo rural y encantador donde comienza la historia de Bella. En lugar de panaderías animadas y librerías mágicas, aquí se respira la historia viva de Castilla.

La arquitectura castellana con soportales de piedra y balcones de madera define el encanto intacto del casco histórico de Covarrubias.Getty Images

Covarrubias no es solo pintoresca, es profundamente histórica. Fundada en el siglo X, fue capital de uno de los primeros señoríos de Castilla y desempeñó un papel crucial en la consolidación de la región. El Torreón de Fernán González, del siglo X, sigue en pie como símbolo del poder medieval, y la Colegiata de San Cosme y San Damián guarda en su interior obras de arte sacro y la tumba de la princesa Kristina de Noruega, esposa del infante Felipe.

Este vínculo con la realeza noruega inspiró la construcción de la moderna ermita de San Olav, que añade un contrapunto contemporáneo a este enclave medieval sin romper su armonía estética.

Cargando…

Un pueblo vivo que mantiene su esencia

A diferencia de otros pueblos que parecen museos al aire libre, Covarrubias está vivo. Sus calles no son solo recorridas por turistas: hay vida local, comercio artesanal, bares con cocina tradicional y celebraciones como la Fiesta de la Cereza o el Mercado Medieval que refuerzan su carácter popular.

Covarrubias es también un excelente punto de partida para explorar el entorno del río Arlanza, con rutas de senderismo, monasterios y naturaleza virgen en el corazón de Burgos.

Entrada típica en Covarrubias con arquitectura de entramado de madera, uno de los elementos que evocan el estilo del pueblo de La Bella y la Bestia.Getty Images

Una escapada ideal desde León (y mucho más cercana que Francia)

Para quienes viven en León o alrededores, visitar Covarrubias es una opción cultural y estética muy recomendable sin necesidad de tomar vuelos ni cruzar fronteras. El trayecto en coche es cómodo y permite además hacer paradas en otros pueblos con encanto de la zona.