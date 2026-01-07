Viviendas del siglo I a.C. y tejados de paja: la historia viva de un pueblo de León que ha fascinado a National Geographic

Vista aérea del entorno natural de Balboa, el pueblo leonés donde National Geographic ha destacado la conservación de pallozas con más de 20 siglos de historia.Getty Images

La revista National Geographic ha puesto el foco sobre un pequeño enclave de la provincia de León donde se conservan viviendas que, según destaca en su reportaje, fueron «construidas hace más de 20 siglos.» Se trata de las pallozas, edificaciones prerromanas que mantienen su forma original y que, a pesar de haber sido restauradas con fines turísticos, siguen siendo un testimonio viviente de la cultura castreña del noroeste peninsular.

Las pallozas de León: patrimonio ancestral que National Geographic reivindica

Situado en la comarca del Bierzo, el pueblo de Balboa es mucho más que un rincón con encanto: es, según National Geographic, un lugar donde «se puede convivir con unas peculiares viviendas prerromanas» cuya arquitectura «conserva la forma primitiva que le dieron los pueblos de cultura castreña.»

Estas casas, llamadas pallozas, destacan por su planta circular, muros de piedra y tejados en forma de cono elaborados con paja de centeno y otros materiales vegetales. Aunque muchas han sido reformadas, su esencia permanece intacta. «Se trata de construcciones tradicionales del noroeste de España, que originalmente databan del siglo I a.C.», explica el artículo.

La publicación internacional subraya que este tipo de arquitectura también es típica de Galicia y otras zonas del noroeste, pero destaca especialmente el caso leonés por la excelente conservación de algunas de sus estructuras, que hoy funcionan como bares, restaurantes sin perder su autenticidad.

Este tipo de arquitectura también está presente en otras localidades bercianas como Balouta, donde las pallozas siguen formando parte del paisaje cotidiano.

El patrimonio de Balboa no se limita a sus pallozas. National Geographic recuerda que en lo alto de una colina se alzan los restos del castillo medieval, declarado Bien de Interés Cultural, cuya Torre del Homenaje, patio de armas y parte de los muros han sido restaurados. Se cree que esta fortaleza se levantó sobre un antiguo castro celta-astur, y a lo largo de los siglos perteneció a figuras como D. García Rodríguez, el Conde de Lemos y los Marqueses de Villafranca, hasta que fue incorporada a la Corona de León por los Reyes Católicos.

A la entrada del pueblo también se encuentra la iglesia de Santa María, un templo del siglo XVI que conserva una portada románica del siglo XIII y que se considera una de las joyas del renacimiento berciano.

Un entorno que «cura el alma», según National Geographic

El entorno natural que rodea Balboa, el pequeño pueblo leonés protagonista del reportaje, es otro de los aspectos que National Geographic no deja pasar por alto. Situado a los pies de la sierra de los Ancares (Reserva de la Biosfera desde 2006) y a pocos kilómetros de Las Médulas, el paisaje es descrito como un telón de fondo «de gran riqueza natural que cura el alma.»

En este pequeño pueblo, la llegada se da entre esculturas de madera, playas fluviales y un museo que honra a los artistas locales. Es, como dice el texto, uno de esos lugares «que una vez se descubre no se olvida.»

En una época donde la sostenibilidad y la autenticidad guían el nuevo turismo, el reconocimiento de National Geographic pone en valor no solo el patrimonio arquitectónico de León, sino también su capacidad para ofrecer experiencias culturales con raíces profundas.

Las viviendas más antiguas que siguen en pie… y en uso

Lo más sorprendente de todo es que estas viviendas siguen respirando vida. Son historia habitable. Esta convivencia entre pasado y presente es la que ha fascinado a la publicación internacional, que ha convertido este rincón leonés en una joya patrimonial digna de atención mundial.

Y es que, como bien señala la crónica, no se trata de «una postal», sino de un lugar donde la historia se toca, se habita y se saborea.