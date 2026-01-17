La historia secreta que convierte al Faedo de Ciñera en un bosque hechizado, según la Guía Repsol

El Faedo de Ciñera, en pleno esplendor otoñal, despliega su paleta de ocres y verdes bajo la mirada de hayas centenarias y el murmullo constante del arroyo Villar.Getty Images

Cuando piensas en un bosque otoñal de León, probablemente imaginas colores cobre y caminos silenciosos. Pero hay un rincón que Guía Repsol describe con un tono que parece sacado de una novela gótica: el Faedo de Ciñera, un hayedo donde no solo florecen hayas centenarias sino también leyendas con alma propia.

En su crónica «Explosión otoñal en el bosque de la bruja buena», Guía Repsol no se limita a describir formas o senderos: abre un portal literario. Porque, al adentrarte en este bosque, según la guía, «llegar al hayedo de Faedo de Ciñera es como si se abriera un telón para aparecer, de pronto, en un escenario fantástico», donde cada tronco, cada hoja caída y cada murmullo del arroyo Villar parecen formar parte de un guion secreto.

Pero si hay algo que convierte esta ruta en algo más que un plan de otoño, es la historia que Guía Repsol rescata entre líneas: la leyenda de Haeda, la llamada bruja buena. Lejos de las brujas temibles de los cuentos clásicos, esta figura surge de una narración muy humana: la de una vecina que escribió un cuento para su nieta que terminó transformándose en mito. Según la guía, Haeda era una bruja con poderes para hacer el mal, pero «prefirió utilizarlos para salvar del frío a toda una población». Su silueta descansa, aseguran, «oculta entre las copas de los árboles» del Faedo.

El Faedo de Ciñera, declarado el bosque mejor cuidado de España, ofrece un recorrido entre leyendas, pasarelas y paisajes otoñales que parecen sacados de un cuento.@belenchi_1983

Una abuela, una nieta y el nacimiento de una leyenda

Lo que Guía Repsol recoge como leyenda viva, nació realmente de una historia local documentada: la de Josefina Díaz del Cuadro, vecina de Ciñera, quien en 2007 escribió el cuento «El carbón de Haeda» como regalo para su primera nieta. Una historia destinada a dar alma a un pueblo joven, sin mitos heredados. Como explicaba la autora en su presentación: «Cuando nació mi primera nieta pensé que quería que mis niños tuvieran un pueblo con historia y con leyenda, y como lo más emblemático de Ciñera es el Faedo, que es como una catedral natural para todos nosotros, algo mágico, yo quise vincular los orígenes del pueblo de Ciñera y el carbón al Faedo».

La historia comienza con aire ancestral: «Cuando aún los hombres vivían al aire libre y los inviernos eran crudos y muy largos». En ese mundo antiguo, Haeda elige no ejercer el mal que su poder le permite, y en su lugar, se sacrifica por los niños de la comarca. «Empleó todas sus fuerzas e incluso encontró la muerte hasta que consiguió llenar las montañas del valle de piedras que prendieran y dieran calor», escribió Josefina. El cuento cierra con una frase que, desde entonces, resuena como promesa colectiva: «Desde entonces, ningún niño pasó frío por las noches. Haeda, que vela para que no nos falte nunca el carbón, así lo quiso».

Un paseo entre fantasía y memoria minera

De hecho, pensar en este hayedo es como imaginar un escenario de película: pasarelas de madera que emergen entre hayas que parecen tocar el cielo, paredes de roca que estrechan el sendero, y en el silencio, la presencia casi tangible de Haeda, aguardando para ser descubierta.

El camino que lleva hasta el Faedo es también el mismo que recorrían los mineros para llegar al Pozo Ibarra, dejando atrás vagones oxidados y la entrada de una antigua bocamina transformada hoy en santuario. «La hulla, por la que muchos hombres llegaron a perder la vida, se siente bajo los pies que avanzan en la hojarasca», recuerda la Guía Repsol.

Una vez en el interior del bosque, el visitante se topa con Fagus, un haya de más de 500 años, declarado árbol monumental y uno de los 100 ejemplares más singulares de España. Desde ahí, el sendero avanza hasta las Hoces de Villar, un estrecho desfiladero moldeado por el agua, que desemboca en unas piscinas naturales llamadas las Marmitas de Gigante, donde la realidad da paso una vez más a la leyenda.