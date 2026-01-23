Restaurante La Casa del Cocido: Esencia de buena cocina y una delicia para el paladar

La Casa del Cocido abre sus puertas en la calle Serradores 4 de León a una deliciosa, variada y reconfortante experiencia gastronómica de la mano de Manuel Ablanedo y su equipo. Y lo hace con el cocido como reconfortante y sabroso referente.ÁNGELOPEZ

Platos que alimentan el cuerpo y el alma. La Casa del Cocido abre cada día (salvo los lunes) sus puertas a la mejor propuesta gastronómica. Con sabor y enraizando la tradición con los nuevos tiempos. Un perfecto maridaje que tiene al cocido como uno de sus referentes.

No es el único, pero en estos meses de frío sin duda se convierte en el mejor aliado para recargar energías.

Con Manolo Ablanedo al frente y todo su equipo, de los fogones a la mesa, cada propuesta culinaria se convierte en una experiencia única. Empezando por el reconfortante cocido.

Para comer en el propio establecimiento de la calle Serradores 4 en León y también con la posibilidad de llevárselo a casa.

En este segundo caso solo es preciso encargarlo y pasar a recogerlo. Sopa de fideo, berza, garbanzos, rabo, lengua, oreja, tocino, chorizo, panceta, costilla, morcilla y relleno son los ingredientes de este plato estrella.

ÁNGELOPEZ

Eso sí, su propuesta gastronómica es más amplia y de lo más atractiva. Sus suculentos menús del día (nada menos que nueve para elegir y los tres propios del fin de semana) posibilitan que el comensal quede plenamente satisfecho, sean cuales sean sus gustos.

Desde las 13.00 horas hasta después de comer La Casa del Cocido ofrece múltiples posibilidades de degustar una cocina en la que la tradición es importante, pero también ese toque propio de un establecimiento hostelero que se ha ganado con creces un lugar de referencia, y de visita, para dar el mejor gusto al paladar.

ANGELOPEZ

Y sin olvidarse de las delicias de postres para poner la guinda a una propuesta culinaria en la que el servicio es también exquisito.

Todo para disfrutar de una estancia de lo más completa ante la mesa y el mantel.

Dirección: Calle Serradores, 4. León Teléfono: 987 004 484