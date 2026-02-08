Confirmado por el INE: Castilla y León manda en el turismo rural con más de 62.000 visitantes en diciembre

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Castilla y León volvió a hacerlo. La comunidad cerró 2025 como el gran referente del turismo rural en España. Los datos oficiales lo confirman y no dejan mucho margen a la interpretación: 1,8 millones de pernoctaciones a lo largo del año y más de 62.000 viajeros solo en el mes de diciembre. Puede que la cifra total sea inferior a la de 2024, pero el liderazgo permanece intacto.

Castilla y León y el turismo rural como líder nacional pese al ajuste

Según la Encuesta de Ocupación en Alojamientos Turísticos del Instituto Nacional de Estadística, Castilla y León cerró 2025 con 1,80 millones de pernoctaciones en alojamientos de turismo rural. El dato supone un descenso del 5,9 % respecto al año anterior, cuando se alcanzaron los 1,92 millones, pero no impidió que la comunidad se mantuviera en lo más alto del ranking nacional.

Mientras tanto, el conjunto de España creció un 1,2 %, en un año en el que el turismo extrahotelero alcanzó su máximo histórico, lo que hace todavía más significativo el liderazgo castellano y leonés. Aunque el turismo rural representa menos del 9 % del total de pernoctaciones extrahoteleras en España, Castilla y León vuelve a situarse como la comunidad de referencia en este segmento.

Tras varios años de demanda intensa, el mercado se ajusta y Castilla y León demuestra que su posición no dependía de un pico coyuntural, sino de una oferta sólida y bien distribuida. A este ajuste contribuye también el cambio de perfil del viajero a nivel nacional, con un mayor peso del turismo internacional y una ligera caída del turismo residente, un factor que afecta especialmente a modalidades como el turismo rural.

Castilla y León y el turismo rural en diciembre: el mes que lo confirma todo

Diciembre volvió a ser una prueba de fuego. En un mes tradicionalmente complejo para el turismo rural, Castilla y León lideró de nuevo las pernoctaciones en España con 148.631 noches, a pesar de registrar un descenso interanual del 7,3 %. En el conjunto del país, la caída fue del 1,5 %, lo que confirma que el ajuste es general, no exclusivo.

Frente al mayor dinamismo de otros alojamientos extrahoteleros, como los apartamentos turísticos o los campings, el turismo rural cerró diciembre con una evolución más contenida, marcada por escapadas más cortas y una demanda menos intensiva.

Más revelador aún es el número de viajeros. En diciembre pasaron por los alojamientos rurales de la comunidad 62.641 personas, la inmensa mayoría residentes en España. Un turismo cercano, recurrente y fiel que sigue viendo en Castilla y León un refugio fiable para desconectar sin artificios.

El liderazgo no se sostiene desde un único punto. Cuatro provincias de Castilla y León se colaron entre las quince con más pernoctaciones rurales del país en diciembre. Ávila y Segovia destacaron especialmente, situándose en séptima y octava posición del ranking nacional, con estancias medias superiores a los dos días. Burgos y Salamanca completaron ese mapa interior que explica por qué el turismo rural de la comunidad no depende de modas ni de campañas puntuales.

Estos datos se traducen también en empleo. Castilla y León volvió a ser la comunidad autónoma con más personal ocupado en el sector del turismo rural, con 4.577 trabajadores, por delante de Andalucía y Castilla-La Mancha.

El Índice de Precios de Alojamientos de Turismo Rural situó a Castilla y León por encima de la media nacional, con un incremento del 11,17 %, frente al 7,35 % del conjunto de España. Un incremento que se enmarca, además, en un contexto en el que el turismo rural fue el segmento extrahotelero donde más subieron los precios a lo largo de 2025, según el INE.