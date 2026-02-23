Más allá de Lois y Peñalba: cinco joyas escondidas en León según TikTok

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En los ránkings de pueblos más bonitos nunca llueve a gusto de todos, y los de León no iban a ser menos. Sin embargo, hay ciertos nombres que siempre estamos acostumbrados a ver en estas listas, como Lois, Peñalba de Santiago, Santa Colomba de Somoza o Castrillo de los Polvazares. No solo los recomiendan las webs y revistas especializadas en turismo, sino también las redes sociales.

Y es precisamente ahí donde, buceando entre los contenidos generados por usuarios locales, aparecen parajes menos conocidos, pero tan o incluso más espectaculares que los que ya gozan de fama.

La cuenta de TikTok @leonsecome optó por hacer su propio ranking y no vemos ninguno de los anteriormente citados. También es algo refrescante: puede que estemos dejando pasar joyas ocultas que pasan desapercibidas y que simplemente ignoramos, precisamente, por no estar en las listas de ‘Pueblos más bonitos de León'.

Estos son los 5 pueblos más bonitos de León según algunos creadores de contenidos de la red social TikTok

Burón



Vistas del pueblo Burón perteneciente al parque regional.CAMPOS

Visitar Burón es un lugar que impresiona por el entorno rural en el que se encuentra situado, el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre. Es ideal si te gusta el turismo activo, te apasiona la fotografía de paisajes y la observación de fauna como osos o urogallos. Alberga el banco más grande de León con vistas privilegiadas desde el embalse de Riaño y picos icónicos como el Yordas. El pueblo cuenta con lugares de interés como el Palacio de los Allende y el Palacio de los Gómez de Caso. Además, está solo a 10km de Riaño.

Posada de Valdeón



Posada de Valdeón, puerta de entrada al valle, combina la tradición rural con el acceso a uno de los entornos más espectaculares del norte de España.Getty Images

Un enclave único situado en el corazón de los Picos de Europa. Así es Posada de Valdeón, un encantador pueblecito repleto de hórreos y callejuelas entrecruzadas y que alberga uno de los miradores más increíbles de la provincia, el mirador de la Cruz. Es un pueblo muy pequeño, ideal para una excursión de media tarde.

Torrestío

TorrestíoAyto. de San Emiliano

Aquí el tiempo se detiene. Torrestío, situado en la comarca de Babia, es paz y es tranquilidad, es el destino preferido por los leoneses que necesitan recargar pilas. Construcciones de piedra, tejados de pizarra y cuadras anexas junto a valles glaciares y praderas de altura. Impresionante.

Riaño

Riaño, con vista al fondo de la entrada a la zona de Bachende y el valle de Anciles.CAMPOS

A Riaño se la conoce como ‘La pequeña Suiza’ y quien la ha visitado dice que no tiene nada que envidiar al paisaje de fiordos en Noruega. Se encuentra en el Parque Regional Montaña de Riaño y Mampodre y una de sus más preciosas estampas la podremos encontrar en el paseo en barco por su embalse, además de poder avistar numerosa fauna.

Argovejo

Belleza y autenticidad en una localidad que alberga un hayedo simplemente espectacular. Especialmente en otoño, esta ruta está llena de hayas centenarias, acebos y tejos milenarios que parecen sacados directamente de un cuento de fantasía. Su pueblo, de apenas 49 habitantes, es perfecto para los que buscan tranquilidad y sosiego.

Estos cinco pueblos leoneses demuestran que la provincia guarda rincones por descubrir, llenos de naturaleza, historia y tranquilidad. Lugares que sorprenden, más allá de los nombres más habituales.