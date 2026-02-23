León tiene el pueblo más molón de España (y lo dicen los votos del concurso de Europa FM)

Viviendas tradicionales de Morgovejo asomadas al cauce del río, en pleno corazón de la Montaña Oriental de León.DIARIO DE LEÓN

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

El mapa emocional de España acaba de moverse unos centímetros hacia la Montaña Oriental leonesa. Allí se encuentra Morgovejo, el pueblo que acaba de ser elegido uno de los más molones del país en el concurso 'Pueblos especiales', organizado por el programa 'Cuerpos especiales' de Europa FM.

La localidad leonesa se impuso con alrededor de 500 votos de ventaja a Torrox, municipio malagueño con una población que multiplica por cientos la de este pequeño núcleo del municipio de Valderrueda. También quedaron atrás candidaturas como Tavernes Blanques, Vila de Cruces y Barbadás. Más habitantes, más infraestructuras, más ruido. Pero menos votos.

Morgovejo y la lección que desmonta el mito del tamaño

El concurso radiofónico, conducido por Eva Soriano, Nacho García y Lalachus, funciona como un termómetro popular. No premia la monumentalidad ni el presupuesto promocional, sino la capacidad de seducir con una historia propia. Y Morgovejo la tiene. Paisaje de montaña, identidad rural sin maquillaje y una comunidad que, lejos de resignarse al silencio demográfico, decidió movilizarse.

De hecho, fue precisamente esa historia la que terminó de convencer a los oyentes. Según destacó el propio programa en su emisión del 20 de febrero, la embajadora rural de Morgovejo puso el foco en unas Navidades que transforman por completo a este pequeño núcleo de apenas 80 habitantes, especialmente en la Noche de Reyes, cuando Melchor, Gaspar y Baltasar recorren sus calles de piedra, se celebra el concurso de decoración navideña, se corre el aguinaldo del 6 de enero y la comida de matanza convierte la tradición en identidad colectiva.

Juego de la ruta de los ramos leoneses DIARIO DE LEÓN

En tiempos en los que la llamada España vaciada se menciona casi siempre en clave de problema, este reconocimiento introduce un matiz distinto: el del orgullo. No es un galardón institucional ni una campaña de marketing. Son votos. Son oyentes que escuchan un nombre y deciden respaldarlo.

Luis Mariano Santos y los pedáneos en el puente de Morgovejo. DL

Morgovejo y el nuevo relato del turismo rural

El triunfo de Morgovejo se suma a la lista de localidades distinguidas en ediciones anteriores como Monegrillo, Berlanga o Venta del Moro. En Castilla y León ya habían sido reconocidos pueblos como Cuevas del Valle, Pozuelo de Vidriales y Villaseco de los Gamitos, pero es la primera vez que un municipio leonés logra la victoria.

El premio material consiste en un lote de productos vinculados al programa. Sin embargo, el verdadero valor está en el altavoz nacional. En la era de las escapadas improvisadas y del turismo que busca autenticidad frente a artificio, que el nombre de Morgovejo suene en antena puede traducirse en curiosidad, visitas y conversación digital.

León tiene uno de los pueblos más molones de España. Y lo dicen los votos.