La original idea de un pequeño pueblo de León: usar el agua como arma contra la despoblación

El entorno natural de San Facundo, en Torre del Bierzo, donde el agua y el paisaje se convierten en eje del proyecto para impulsar turismo sostenible y frenar la despoblación.

San Facundo, una pequeña pedanía del municipio de Torre del Bierzo, en la provincia de León, ha decidido que su futuro no pasa por esperar una industria salvadora ni una inversión millonaria ajena al territorio. Su plan es más elemental y, precisamente por eso, más potente: convertir el agua en estrategia.

Con apenas 16 habitantes censados, este enclave berciano ha presentado un proyecto para crear un Centro de Interpretación del Agua, una iniciativa que aspira a ser mucho más que un espacio expositivo. La propuesta, presupuestada en 200.000 euros y pendiente del respaldo de la Secretaría General para el Reto Demográfico, busca transformar manantiales, fuentes tradicionales y arroyos en una experiencia turística estructurada, sostenible y generadora de empleo.

San Facundo y el agua como respuesta frente a la despoblación

En un contexto en el que la despoblación vacía pueblos enteros en la España interior, San Facundo plantea una pregunta incómoda: ¿y si el problema no es lo que falta, sino lo que no sabemos aprovechar? Aquí el agua no es escasa. El entorno cuenta con manantiales naturales, fuentes históricas integradas en rutas tradicionales y pequeños cursos fluviales que atraviesan el valle.

El proyecto del Centro de Interpretación del Agua pretende dotar de sentido económico y pedagógico a un recurso que hasta ahora era simplemente parte del decorado. El objetivo no es construir un museo convencional, sino articular un modelo de innovación rural basado en la relación entre agua, territorio y gastronomía.

La iniciativa se ubicará en una carpa polivalente instalada en la zona de acampada del pueblo, un espacio ya vinculado a la actividad cultural local. Desde allí se impulsarán actividades educativas sobre sostenibilidad hídrica, recuperación de rutas de fuentes con señalética integrada en el paisaje y sistemas de potabilización mediante rayos ultravioleta.

San Facundo, turismo sostenible y empleo femenino

Proyecta impactar en miles de visitantes y beneficiarios directos. La estimación inicial habla de hasta 12.000 personas entre escolares, turistas y participantes en actividades formativas.

Además del impacto turístico, el proyecto contempla la creación de al menos dos puestos de trabajo durante un mínimo de dos años, con prioridad para mujeres. No se trata solo de atraer visitantes, sino de fijar población y ofrecer alternativas reales de arraigo.

La dimensión gastronómica también juega un papel clave. La trucha, símbolo culinario de la zona, se integrará en la narrativa del centro como ejemplo de la conexión entre agua y mesa. La experiencia turística no se limitará a observar; invitará a comprender cómo el recurso hídrico sostiene ecosistemas, tradiciones y economía local.

El Centro de Interpretación del Agua quiere incorporar el conocimiento de los mayores del pueblo, fomentando el intercambio de saberes con jóvenes y visitantes

San Facundo estuvo al borde de la desaparición hace más de tres décadas. Hoy, en lugar de resignarse, decide reformular su relato y sumarse a los pueblos con iniciativas interesantes como sacar a concurso sus negocios por un precio simbólico.

La resolución del Gobierno se conocerá en los próximos meses.