El pueblo de León que tiene su propio dialecto y está en peligro de extinción

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

La Cabrera, municipio de la provincia de León, se coloca como la comarca más despoblada de todo el territorio nacional según el Instituto Nacional de Estadística. Y desgraciadamente, no es la única noticia que pone a León dentro del territorio de la 'España vaciada'.

Sin embargo, La Cabrera se merece mucho más reconocimiento que la mera razón de ser la comarca más despoblada de nuestro país. La Cabrera es una comarca montañosa dividida en Cabrera Alta y Cabrera Baja, con apenas tres kilómetros cuadrados y que, sin embargo, posee un dialecto propio: el cabreirés, que, debido a la situación, se encuentra en grave peligro de extinción.

El dialecto cabreirés

El cabreirés, variante del asturleonés, se caracteriza por palatalizaciones como ‘llobu’ (lobo), ‘ñiñu' (niño), triptongos como ‘mueitu’ (mucho) o ‘trueita' (trucha), además de la conservación de ‘f’ inicial en palabras como ‘fégadu’ (hígado).

En la actualidad, se desconoce el número de personas que lo hablan, pero está en peligro de extinción debido a la falta de transmisión entre generaciones y el predominio del castellano. No obstante, existe un esfuerzo por preservarlo, como en el pueblo de Truchas (Trueitas), donde los carteles son bilingües, en libros como ‘El Prencipicu’ (versión cabreiresa de El Principito) o medios como La Fueya Cabreiresa, diario digital impulsado por el Instituto de Estudios Cabreireses.

Historia y curiosidades de La Cabrera

La zona, primero habitada por los astures cabruagénigos, fue conquistada por Augusto y explotada por romanos para extraer oro mediante canales del agua de los ríos Cabrera y Eria.

Estas son algunas de las principales curiosidades de La Cabrera:

Lagartija endémica: La Cabrera alberga una especie casi extinguida y que es única de la zona, la lagartija leonesa.

Pico sagrado: en La Cabrera se encuentra el pico más alto de todo León, el Teleno, ligado a mitos de tormentas y meteoritos.

Primera carretera bélica: en 1939, Franco ordenó su construcción para controlar guerrillas antifranquistas en la ‘Cabrera profunda’.

En la localidad de Corporales, perteneciente a la comarca de La Cabrera, podemos encontrar la Danza de Nabucodonosor, una danza folclórica tradicional y vinculada al Corpus Christi, que combina la música de gaita con lazos de palos y castañuelas, representando la historia del rey de Babilonia.

¿Qué podemos ver en La Cabrera?

La Cabrera se encuentra a 32 km de la capital de León y destaca por fenómenos naturales como los lagos glaciares de La Baña (en Encinedo) y Truchillas (Truchas). Son parajes espectaculares para realizar rutas de senderismo, rodeados de vegetación alpina.

En Encinedo, podemos visitar el Museo Etnográfico de La Cabrera, abierto en verano y que muestra en profundidad la vida rural de la zona. Además, podemos visitar el Castillo de Peña Ramiro, el puente romano en Truchas, iglesias como la de Castrocontrigo y canales romanos en 27 yacimientos arqueológicos.

Entre las zonas aledañas que podemos visitar si vamos a La Cabrera nos encontramos con las minas romanas de Las Médulas, Astorga o la Valdería.