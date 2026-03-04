Este es el pueblo de León con su población más envejecida

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

La provincia de León se enfrenta a un desafío demográfico sin precedentes donde el envejecimiento ha dejado de ser una tendencia para convertirse en una realidad estructural. Según las últimas actualizaciones del Padrón Continuo y los indicadores de población del Instituto Nacional de Estadística, la edad media en el medio rural leonés es la más alta de toda España, situándose en los municipios de menos de mil habitantes por encima de los 58 años. Sin embargo, en el desglose por localidades, municipios como Castrillo de Cabrera destacan en la estadística oficial al presentar una de las pirámides poblacionales más invertidas de la comunidad autónoma.

En este municipio de la comarca de La Cabrera, la gran mayoría de sus residentes son personas mayores. Los registros oficiales indican que el número de habitantes apenas roza el centenar de personas, de las cuales más de un 60 por ciento supera la edad de jubilación. La edad media en esta zona fluctúa entre los 62 y los 65 años, dependiendo del ejercicio estadístico anual, lo que sitúa a sus vecinos en una franja de edad donde la atención sociosanitaria se vuelve la prioridad absoluta frente a la ausencia total de nacimientos en los últimos periodos registrados.

El fenómeno no es aislado y se extiende a otros puntos de la geografía provincial como Barjas o Castrillo de la Valduerna. En estas localidades, los datos del registro civil confirman que la presencia de menores de 16 años es anecdótica o inexistente, mientras que el grueso de la población se concentra en el tramo de los 70 a los 85 años. Este desequilibrio sitúa el índice de envejecimiento de la Montaña de León en valores que cuadruplican la media nacional, dejando a estas poblaciones en una situación de extrema vulnerabilidad ante la falta de relevo generacional.

A pesar de que el conjunto de la provincia ha experimentado un ligero repunte poblacional en el último año debido a la llegada de población extranjera a los núcleos urbanos, el INE confirma que esta inyección demográfica no llega a los pueblos más aislados. En los municipios más envejecidos de León, la realidad diaria es la de una comunidad de mayores que mantienen vivos los servicios mínimos, pero cuya estadística oficial proyecta un futuro incierto si no se revierten los indicadores de actividad y natalidad que hoy los sitúan a la cabeza de la longevidad nacional.