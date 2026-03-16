La Guía Repsol pone el foco en cinco pueblos de León «curiosos y diferentes» que merecen una escapada

Vista general de Riaño con el embalse y la montaña leonesa al fondo, uno de los paisajes más reconocibles de la provincia.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En una provincia donde el turismo rural se apoya en una larga lista de localidades con personalidad propia, la Guía Repsol ha vuelto a fijarse en León para destacar algunos de sus pueblos más singulares. En su selección, la guía habla de cinco destinos «curiosos y diferentes» que, pese a ser bien conocidos en la provincia, siguen llamando la atención de viajeros y expertos en turismo por su historia, su paisaje y su identidad.

La selección incluye a Lois, Riaño, Castrillo de los Polvazares, Santa Colomba de Somoza y Peñalba de Santiago, cinco nombres que forman parte habitual de las rutas turísticas de la provincia y que la conocida guía gastronómica y de viajes ha incluido entre sus recomendaciones de pueblos curiosos y diferentes.

La Guía Repsol destaca Lois y Riaño entre los pueblos de León con mayor personalidad

Entre los lugares señalados aparece Lois, el pequeño núcleo de la montaña leonesa conocido por su iglesia barroca conocida como la "Catedral de la Montaña" y por su ubicación en pleno entorno natural de los Picos de Europa. La Guía Repsol lo menciona como uno de esos pueblos que sorprenden por la combinación entre paisaje y patrimonio.

También figura Riaño, cuya historia sigue siendo uno de los episodios más conocidos del territorio leonés. El municipio, levantado tras la construcción del embalse, se ha convertido con el paso de los años en uno de los paisajes más reconocibles de la montaña oriental de León y en un destino habitual para quienes buscan naturaleza y actividades al aire libre.

Una calle de Riaño con el embalse y las montañas de la Cordillera Cantábrica dominando el paisaje.Getty Images

La Guía Repsol sitúa a Castrillo de los Polvazares y Santa Colomba de Somoza como referentes de la Maragatería

La selección de la guía también mira hacia la comarca maragata. Castrillo de los Polvazares aparece como uno de los ejemplos más claros de arquitectura tradicional en León. Sus calles empedradas y sus casas de piedra rojiza forman parte de una estampa que, desde hace décadas, es una de las imágenes más reconocibles del turismo rural en la provincia.

Muy cerca, Santa Colomba de Somoza también entra en la lista. La Guía Repsol destaca su carácter señorial y el legado arquitectónico vinculado a los antiguos comerciantes maragatos, visible en las casas de piedra y en los característicos miradores acristalados que forman parte de su identidad.

La Guía Repsol incluye Peñalba de Santiago entre los pueblos más singulares del Bierzo

La selección se completa con Peñalba de Santiago, uno de los pueblos bercianos más conocidos y situado en el entorno del Valle del Silencio. Sus casas de pizarra, las tradicionales solanas de madera y la iglesia mozárabe forman un conjunto arquitectónico que desde hace años lo sitúa entre los pueblos más visitados del Bierzo.

Para la Guía Repsol, estos cinco destinos representan esa idea de pueblos pequeños pero hermosos que todavía conservan una fuerte personalidad propia. Una selección que vuelve a poner el foco en algunos de los rincones que mejor definen la diversidad paisajística y cultural de la provincia de León.