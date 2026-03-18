El pequeño municipio de León donde las motos corren por sus calles en plena fiesta

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Este municipio leonés de unos 10.000 habitantes es conocido por ser también una ciudad desde el siglo XIX. Como famosa es la Feria del Embutido y el Queso (que se celebra en abril) o su Carnaval. Aunque si eres motero, seguro que conoces mejor sus fiestas patronales de agosto, ¿verdad? Lo cierto es que La Bañeza tiene mucho que ofrecer.

Mucho arraigo histórico y numerosos atractivos culturales y gastronómicos que invitan a visitarlo y conocerlo más allá. ¿Sabías, por ejemplo, que La Bañeza celebra en agosto una carrera urbana de motos única en España? Una fiesta que mezcla velocidad y tradición a lo largo de sus calles.

Un pueblo con raíces milenarias

La Bañeza fue fundada en el siglo IX por el conde Gatón, que fusionó núcleos prerromanos como San Pedro de Périx y Bani Eiza sobre la antigua Vía de la Plata romana, que es más conocida como Bedunia. A finales del siglo X, La Bañeza sufrió ataques durante las razias de Almanzor, que arrasaron iglesias y núcleos poblacionales para mermar la moral de los habitantes.

Un siglo después comienza su reconstrucción, renaciendo como eje comercial y punto estratégico del Camino de Santiago, obteniendo título de ciudad en 1895 de la mano de la reina María Cristina. Un año después llegaría el ferrocarril.

Los monumentos más emblemáticos de La Bañeza

La Iglesia de San Salvador es conocida por un ábside románico que data del siglo XI, su fachada de estilo plateresco y un retablo barroco de Francisco de Rivera, con lienzos de Felipe Gil de Mena. Por su parte, la Iglesia de Santa María, gótica estrellada del XVI, guarda en su interior la Piedad de Gregorio Fernández y algunos retablos que datan del siglo XVII.

Su ayuntamiento es de estilo neoclásico y fue construido en 1909 en la Plaza Mayor. Cuenta con torre y carrillón que toca el Himno de la Alegría cada hora en punto. Este toque marca el ritmo del pueblo y atrae a numerosos visitantes que esperan en la plaza para escuchar la melodía.

La fiesta en la que las motos son las protagonistas

El Carnaval de La Bañeza es de Interés Turístico Nacional y reúne comparsas espontáneas sin premio monetario, y su Semana Santa despliega 15 procesiones, entre las que se incluye el ‘Santo Potajero’ del Miércoles Santo, y una de las costumbres más singulares de la Semana Santa nacional. En ella, niños de la Cofradía sacan a hombros la pequeña figura que representa la caridad hacia los pobres. Ese día se reparten más de 300 kilos de garbanzos para los asistentes, de manera totalmente gratuita.

La Carrera de Motos de La Bañeza, oficialmente Gran Premio de Velocidad Ciudad de La Bañeza, es la única prueba de motociclismo en circuito urbano que queda en nuestro país. Se suele disputar el segundo fin de semana de agosto y transforma las calles en pistas, fusionando deporte, tradición y turismo.