El pueblo de León con un altar único en el mundo (sobre todo en Semana Santa)

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

Hay lugares que pueden, en un principio, pasar desapercibidos por el viajero más intrépido, lugares que albergan tradiciones que desafían el paso del tiempo, y más si hablamos de Semana Santa. Es el caso de Villacé, una pequeña localidad al sur de León donde cada Semana Santa ocurre algo impensable: un altar desaparece ante los ojos de quienes entran en la iglesia.

Un ritual que transforma la iglesia

La protagonista es la Iglesia de la Asunción, en la que se despliega una estructura monumental conocida como ‘El Monumento’, un complejo sistema de lienzos y madera que cubre completamente el altar mayor, ocultando sus dorados, retablos y arte.

Sin embargo, no crea el visitante que esto es un simple tapiz vertical: se trata de una construcción formada por varias capas de tela, todas ellas superpuestas, montadas sobre poleas, que otorgan un aspecto casi teatral a la escena. El espacio se transforma inesperadamente: donde antes había brillo y ornamentación, ahora la reina es la sobriedad, el recogimiento y la penumbra. Un gesto que honra el luto por la muerte de Cristo y prepara espiritualmente a la comunidad para el Día de la Resurrección.

Un altar invisible que cobra luz

Uno de los detalles más sobrecogedores es cómo se ilumina la estructura. Antes, la luz le llegaba de velas colocadas detrás de los lienzos, generando un efecto inmersivo desde el interior. Ahora, el ambiente se crea con un sistema de iluminación moderna, pero respetando el espíritu de recogimiento original.

El juego de luces y sombras convierte al Monumento en algo más que un elemento de liturgia: es escenografía pura, arte que mezcla religión y emoción.

Una tradición que fue popular, pero ahora casi ha desaparecido

Cubrir con telas el altar era algo habitual en muchas iglesias españolas durante siglos, pero hoy prácticamente es una costumbre que se ha perdido. Villacé conserva uno de los pocos ejemplos vivos de este ritual en toda la provincia, y seguramente de los más completos en toda España.

Un monumento de cuyo montaje se encargan los propios vecinos, manteniendo viva una tradición que combina técnica, patrimonio y memoria colectiva.

Visitar Villacé en Semana Santa es trasladarse a un núcleo rural de apenas 100 habitantes, situado en el municipio de Villamañán, donde el patrimonio religioso tiene un protagonismo sorprendente a pesar de su pequeño tamaño.

Su iglesia parroquial fue considerada Bien de Interés Cultural y alberga artesonados mudéjares, retablos barrocos y elementos históricos que añaden valor a la visita. Es un tesoro que domina la villa desde una plataforma elevada, un ejemplo sublime de arquitectura religiosa con elementos que llegan hasta el siglo XVIII.

Y si te apetece hacer senderismo, el entorno de Villacé ofrece rutas sencillas, como la que conecta el municipio con San Esteban, de unos siete kilómetros e ideal para disfrutar de los campos y viñedos de la zona.