El pueblo de León que solo tiene 15 habitantes y una iglesia de más de 1000 años

Publicado por Antonio Bret Creado: Actualizado:

En el corazón del Bierzo, siendo testigos el Valle del Silencio y los Montes Aquilanos, emerge solemne Peñalba de Santiago, un pueblo con apenas 15 habitantes, pero que guarda en su interior una de las joyas más antiguas de la arquitectura románico-mozárabe de toda España. Sí, su población roza los mínimos, pero su historia y su entorno montañoso han logrado que Peñalba sea uno de los pueblos más bonitos, fotografiados y recomendados por todos los amantes del turismo rural.

Muy pocos habitantes, pero mucha historia

Según el último censo del INE, Peñalba de Santiago se sitúa alrededor de los 15 habitantes en un entorno rural marcado por la despoblación. El pueblo, a pesar de esta cifra tan baja, mantiene toda su estructura tradicional berciana: casas de pizarra negra, soportales de madera, calles empedradas y un esquema de caserío que envuelve a la iglesia y nos traslada, directamente, a la Edad Media.

Está situado a unos 20 km de Ponferrada y a más de 1.000 metros de altura, entre bosques y cumbres como la Silla de la Yegua. Esta postal convierte al municipio en un ‘pueblo-cueva’ en mitad de la montaña. Este emplazamiento, sin duda, ha limitado su crecimiento poblacional, pero también ha preservado su aspecto, ya que el acceso y la construcción de nuevas viviendas están muy restringidos.

Una iglesia de hace más de mil años

La construcción más importante de toda Peñalba es la Iglesia de Santiago, un templo construido en el año 937 durante el reinado de Ramiro II. Estos datos la convierten en una de las pocas iglesias mozárabes que han sobrevivido al paso del tiempo prácticamente íntegras. Fue levantada por el abad Salomón sobre lo que fuera un monasterio fundado por San Genadio, obispo de Astorga, que se retiró como eremita al Valle del Silencio en el siglo X.

La iglesia es el único vestigio visible del antiguo monasterio. Gracias a su planta de cruz latina inscrita en un rectángulo, sus arcos de herradura y sus trazos influenciados por el arte hispanomusulmán, fue declarada Monumento Histórico-Artístico Nacional en el año 1931 y Bien de Interés Cultural. Si contemplamos la fachada sur, con un arco de herradura doble y columnas de mármol, estaremos asistiendo a una de las portadas mozárabes más completas de la Península Ibérica.

Un enclave histórico y muy buscado

En la actualidad, Peñalba suele aparecer en los tops de ‘Pueblos más bonitos de España'. Esa combinación de quietud, paisaje montañoso y patrimonio milenario lo ha convertido en un imán para amantes del turismo rural y los visitantes que buscan rincones auténticos por los que parece no haber pasado el tiempo, amantes de la fotografía y la montaña.

El mirador natural que es el propio pueblo, la Iglesia de Santiago, que aún conserva pinturas murales califales, pasear por sus calles estrechas y empedradas… Peñalba de Santiago se integra en la red de pueblos patrimoniales de León y El Bierzo, y es un ejemplo de cómo el mínimo poblacional no impide que un lugar conserve su historia monumental.