Según National Geographic, estos son los pueblos más bonitos de León

Cuando National Geographic publica una lista, conviene tomar nota. En su repaso por los pueblos más bonitos de León, no solo se detienen en la estética, sino en lo esencial: lo que hace que un lugar se sienta real, memorable y profundamente humano. La selección recorre cinco enclaves que, cada uno a su manera, resumen el alma rural leonesa.

Un viaje entre valles, calzadas romanas y arquitectura viva

La ruta empieza en Peñalba de Santiago, una aldea de apenas 15 habitantes encajada en el Valle del Silencio. Casas de piedra con techos de pizarra, cuestas que serpentean entre callejuelas medievales y rutas de senderismo como el Camino del Silencio o el Sendero de la Tebaida conforman una experiencia casi espiritual. National Geographic lo describe como «un entorno natural privilegiado que ofrece la tranquilidad y el silencio que promete el topónimo».

A solo unos valles de distancia, Astorga nos devuelve a la historia con mayúsculas. Lo que comenzó como campamento romano se convirtió en un epicentro cultural que hoy mezcla restos subterráneos (fosos, termas, cloacas) con joyas arquitectónicas en superficie como el Palacio Episcopal de Gaudí. En esta ciudad, el modernismo convive con el barroco del Ayuntamiento, las murallas romanas y la gastronomía de raíz (el cocido maragato).

Más hacia el oeste, Villafranca del Bierzo actúa como una antesala monumental al Camino de Santiago gallego. Su silueta se define por el Castillo de los Marqueses y la colegiata de Santa María, pero su valor está en los detalles: conventos, iglesias, casonas con balcones de madera y un barrio de tejedores que parece detenido en la Edad Media. National Geographic lo retrata como una localidad con «una riqueza monumental casi infinita», y la sensación de estar dentro de una novela histórica es difícil de evitar.

Siguiendo la ruta hacia el corazón de la Maragatería, Castrillo de los Polvazares emerge como una fotografía perfecta. Fachadas de piedra, puertas verdes, escudos familiares y calles empedradas cuentan la historia de los arrieros que dominaron la economía local durante siglos. «Sus calles empedradas de acabado irregular hablan desde otros tiempos», apunta National Geographic, y cada paso lo confirma.

La travesía cierra en Molinaseca, punto de entrada al Bierzo para los peregrinos que cruzan su puente romano sobre el río Meruelo. La calle Real guía hasta el centro histórico, donde galerías voladas y casas solariegas llevan al visitante hasta la iglesia de San Nicolás de Bari. Declarado Conjunto Histórico Artístico, este pueblo tiene un alma jacobea y un cuerpo barroco que se celebra mejor con una copa de vino local y una tapa de cecina en la Plaza del Santo Cristo.

León, así, no solo sorprende por sus paisajes o su comida, enamora por su capacidad de preservar lo auténtico. Estos cinco pueblos lo demuestran, como bien afirma National Geographic, al condensar «el carácter, la identidad y el privilegiado entorno natural del territorio».