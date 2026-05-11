León entra en la lista de las ciudades españolas que están cambiando la forma de viajar en 2026

La Catedral de León y el casco histórico refuerzan el atractivo de la ciudad como uno de los destinos españoles menos masificados, según el informe de FREETOUR.com.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

León acaba de entrar de lleno en una de las grandes tendencias turísticas de 2026. Mientras miles de viajeros empiezan a evitar destinos saturados como Barcelona o Madrid, un informe internacional de FREETOUR.com sitúa a la ciudad entre los lugares más infravalorados y auténticos de España.

El estudio, titulado 'Ciudades españolas poco conocidas que merecen un hueco en tu viaje', sostiene que el turismo está cambiando radicalmente de prioridades. Los viajeros buscan ahora ciudades menos masificadas, más humanas y capaces de ofrecer experiencias reales lejos de los circuitos turísticos tradicionales. Y León aparece como uno de los grandes ejemplos de esa transformación.

La plataforma destaca especialmente la cultura gastronómica leonesa y pone el foco en una costumbre que sigue sorprendiendo a viajeros nacionales e internacionales: las tapas gratuitas con cada bebida en zonas como el Barrio Húmedo.

Terrazas mantienen viva la tradición de la tapa con cada consumición: en el Barrio Húmedo, cada mesa es una escena cotidiana de la cultura leonesa.Getty Images

León se convierte en una de las ciudades españolas más atractivas para escapar del turismo masivo

El informe sostiene que los viajeros ya no buscan únicamente monumentos famosos o ciudades abarrotadas. El nuevo turista quiere caminar con calma, descubrir barrios auténticos, comer bien sin precios desorbitados y conectar con la vida cotidiana local. Y ahí es donde León gana protagonismo.

FREETOUR.com llega incluso a comparar la ciudad con San Sebastián desde el punto de vista gastronómico, aunque subrayando una diferencia importante: León mantiene una experiencia mucho más accesible y menos condicionada por la presión turística.

«Pides una bebida y te traen comida gratis. Diferente en cada bar», resume el informe al describir la experiencia del tapeo leonés.

La plataforma presenta a León como uno de los ejemplos más claros de este nuevo interés por destinos menos masificados y más auténticos.

El informe de FREETOUR.com destaca la autenticidad de León frente a otros grandes destinos españoles

El estudio no se centra únicamente en la gastronomía. También destaca que León combina patrimonio monumental, ambiente urbano activo y una menor presión turística que otros grandes destinos españoles.

La Catedral de León, el casco urbano y la vida social ligada a las zonas de tapas aparecen como algunos de los elementos que refuerzan el atractivo de León. Además, FREETOUR.com considera que León funciona especialmente bien para viajeros en solitario gracias a su tamaño manejable, la facilidad para recorrerla andando y el ambiente social que generan las zonas de tapas.

Catedral de León.ángelopez

El informe insiste en que las ciudades «más humanas en escala» están empezando a ganar protagonismo frente a los grandes destinos tradicionales.

León comparte protagonismo con ciudades como Cádiz, Salamanca o Pontevedra

FREETOUR.com también menciona otros destinos españoles que están creciendo como alternativas al turismo masivo. Cádiz aparece como una de las mejores opciones costeras gracias a su mezcla de historia y ambiente relajado. Salamanca sobresale por su energía universitaria y Pontevedra por su modelo urbano peatonal. Girona, Teruel, Cáceres o Tarragona también figuran entre las ciudades recomendadas.

Todas ellas comparten un mismo patrón: menos aglomeraciones, más autenticidad y una experiencia mucho más cercana a la vida local.