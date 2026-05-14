«Qué pasada»: el nuevo columpio con forma de corazón de este pueblo de León que triunfa en redes por sus vistas al Bierzo

El columpio corazón del mirador “El Corazón de la Reserva” se ha convertido en el nuevo icono turístico de Finolledo, en pleno Bierzo leonés.vegadeespinareda.org

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

La combinación funciona sola: una ruta sencilla entre viñedos y pinares, un mirador natural con vistas abiertas a todo un valle y, en lo más alto, un columpio gigante en forma de corazón desde el que contemplar algunas de las panorámicas más espectaculares de esta zona de León. El resultado es uno de esos planes que mezclan naturaleza, fotografía y escapada rural en un formato perfecto para redes sociales.

La popularidad del lugar se disparó después de que la cuenta especializada en escapadas naturales Binatur Bierzo compartiera un vídeo del enclave en Instagram y Facebook con un mensaje tan simple como efectivo: «Un columpio con vistas a todo un valle».

La publicación describía la experiencia como «un paseo sencillo de aproximadamente 2 kilómetros que sube entre viñas, encinas y pinares hasta un mirador natural con unas vistas espectaculares al Valle de Finolledo». Y remataba el recorrido con la gran sorpresa del camino: «Un columpio gigante en forma de corazón desde el que contemplar todo el valle y los montes que abren la puerta a Los Ancares».

El vídeo empezó rápidamente a acumular reacciones y comentarios de usuarios sorprendidos por el paisaje berciano. «Qué pasada, apuntado para llevar al enano», escribía una seguidora. «Qué bonito es mi pueblín», comentaba otra usuaria recordando las vistas desde estas montañas del Bierzo. Otros directamente etiquetaban a amigos o familiares prometiendo organizar una escapada para conocer el lugar.

Ese efecto viral ha terminado colocando a Finolledo entre los rincones más comentados de León para quienes buscan planes de naturaleza diferentes y fáciles de hacer.

La ruta del columpio corazón de El Bierzo atraviesa viñedos y montañas

El columpio forma parte de la denominada Ruta del Viñal al Corazón de la Reserva, un recorrido circular impulsado en el Valle de Finolledo para poner en valor el paisaje natural y vitivinícola de esta zona berciana.

La ruta arranca en el propio pueblo y atraviesa viñedos centenarios donde predominan variedades tradicionales como la mencía y el palomino, dos de las uvas más representativas de El Bierzo. El camino también cruza encinas, pinares y pastos abiertos donde es habitual encontrar caballos, vacas o burros, algo que convierte el paseo en una experiencia especialmente atractiva para familias.

Aunque existe una pequeña subida final hasta alcanzar el Alto de la Torreta, el itinerario resulta asequible para prácticamente cualquier persona y puede completarse sin dificultad. Precisamente esa facilidad es una de las claves del éxito del lugar: ofrece vistas espectaculares sin necesidad de realizar una ruta exigente.

La recompensa llega al final del recorrido. En pleno mirador natural aparece el columpio corazón orientado hacia el Valle de Finolledo y los Montes de Burbia, con panorámicas abiertas hacia algunas de las cumbres más conocidas del entorno, como el Mostallar o el Pico Cuiña.

Desde allí, el paisaje mezcla montañas, viñedos y bosques en una imagen muy reconocible del Bierzo más auténtico. Un escenario que muchos visitantes comparan ya con algunos de los miradores naturales más fotografiados del norte de España.

El Ayuntamiento de Vega de Espinareda define la experiencia como «un plan ideal para desconectar, respirar aire puro y entrar en contacto con la naturaleza en un entorno privilegiado». Y eso es precisamente lo que buscan cada vez más viajeros: lugares tranquilos, visuales y todavía poco masificados.