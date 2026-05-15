El pequeño pueblo de León que ha encontrado un filón inesperado que supera los 50.000 visitantes

El entorno natural de Sabero acompaña uno de los principales reclamos culturales vinculados al pasado minero leonés.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Sabero, un municipio leonés profundamente ligado al pasado industrial y minero de la provincia, ha encontrado en la cultura un nuevo foco de atracción para visitantes. Este pequeño enclave de la montaña oriental suma cada vez más interés entre quienes buscan escapadas diferentes, vinculadas al patrimonio y la historia. Parte de ese impulso llega desde un espacio convertido en emblema local: el Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León.

El crecimiento del museo coincide con un mayor interés por propuestas ligadas al patrimonio industrial y cultural, especialmente en municipios con fuerte identidad histórica. Las cifras refuerzan el papel del museo como uno de los principales focos culturales vinculados al patrimonio industrial leonés.

Ayuntamiento de Sabero.CASTRO

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León recupera el legado industrial de Sabero

Gran parte del trabajo desarrollado por el museo durante los últimos años se ha centrado en conservar y divulgar la historia minera y siderúrgica de Castilla y León. Entre los proyectos más destacados aparece la recuperación del entorno de la histórica Ferrería de San Blas, uno de los símbolos industriales del municipio.

Las actuaciones arqueológicas realizadas recientemente han permitido sacar a la luz parte de antiguas infraestructuras ligadas al complejo metalúrgico. El siguiente paso contempla acondicionar estos restos para integrarlos dentro del recorrido de visitas, ampliando así la experiencia cultural de quienes llegan al municipio.

A esta labor patrimonial se suma el trabajo del Archivo Histórico Minero de Castilla y León, vinculado al museo, que continúa reforzando su fondo documental mediante la conservación y digitalización de miles de documentos, imágenes y planos relacionados con la actividad extractiva e industrial de la comunidad.

Preparativos de la exposición ‘Del carbón al grafiti’ en el Museo de la Siderurgia de Sabero. JESÚS F. SALVADORES

El Museo de la Siderurgia y la Minería de Castilla y León amplía piezas y actividades culturales

La evolución del museo también se apoya en la incorporación constante de materiales históricos. Durante el último ejercicio, el centro sumó nuevas piezas relacionadas con la seguridad minera y con antiguas instalaciones energéticas de la comunidad, enriqueciendo así el valor de sus colecciones.

Estas incorporaciones permiten ampliar contenidos expositivos y reforzar futuras muestras temporales, además de facilitar colaboraciones con otras instituciones culturales interesadas en el patrimonio industrial.

Paralelamente, el museo mantuvo una programación activa con exposiciones, encuentros y actividades divulgativas destinadas a acercar al público el peso que tuvo la minería en el desarrollo económico y social de Castilla y León. Este enfoque ha contribuido a conectar tanto con visitantes especializados como con familias y viajeros interesados en propuestas culturales diferentes.

Todo ese trabajo empieza a reflejarse también en las cifras. El espacio museístico cerró 2025 con 51.278 usuarios, el mejor resultado desde su inauguración en 2008 y un registro superior al obtenido el año anterior.

El dato confirma la capacidad de un pequeño municipio para convertir su patrimonio en un elemento de atracción cultural y turística. Sabero demuestra así cómo la recuperación de la memoria industrial puede traducirse en un proyecto vivo, capaz de atraer cada año a miles de visitantes interesados en conocer una parte esencial de la historia de León.