El pueblo de León donde mayo se tiñe de rojo: la escapada entre cerezos que querrás hacer este mes

«A finales de mayo el espectáculo comienza de nuevo, cuando el blanco se tiñe de rojo con el inconfundible color y brillo de nuestras cerezas», destaca Turismo Corullón.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En Corullón, mayo tiene un segundo acto. Si durante los primeros meses del año el paisaje se cubre de blanco con la floración de los cerezos, a finales de primavera el espectáculo vuelve a comenzar, esta vez teñido de rojo. Según explica Turismo Corullón, «a finales de mayo el espectáculo comienza de nuevo, cuando el blanco se tiñe de rojo con el inconfundible color y brillo de nuestras cerezas», convirtiendo esta localidad berciana en una propuesta para quienes buscan qué hacer en mayo entre naturaleza y senderismo.

Desde el área de turismo local describen la floración como «una fiesta para los sentidos». En la información oficial de Turismo Corullón se explica que «Corullón se convierte desde finales de febrero o principios de marzo en un jardín salpicado de flores. Es el renacer del mundo frutal y entre todos el de nuestros cerezos. Su floración es una fiesta para los sentidos, un momento que se vive con gran admiración y euforia al ver cómo la naturaleza estalla y despierta».

Mayo ofrece una experiencia diferente. El municipio leonés mantiene el atractivo de sus rutas senderistas mientras el paisaje agrícola comienza a transformarse con la llegada de la fruta.

Pie de foto: El mapa oficial de Turismo Corullón sitúa las rutas de Los Cerezos de San Juan y San Martín entre caminos rurales, fuentes y miradores del municipio berciano.Turismo de Corullón

La ruta de los cerezos de San Juan en Corullón: un paseo fácil entre naturaleza

Entre las opciones para recorrer este paisaje destaca la ruta de los Cerezos de San Juan, incluida en el material informativo de Turismo Corullón. El recorrido tiene una distancia de 3 kilómetros, una dificultad fácil, formato circular y un tiempo aproximado de 45 minutos, con inicio en la calle Antonio González Guerrero, número 66, según recoge el mapa oficial de rutas del municipio.

La ruta de Los Cerezos de San Juan propone un recorrido circular de 3 kilómetros y unos 45 minutos de duración con salida desde la calle Antonio González Guerrero, nº 66, según Turismo Corullón.Turismo de Corullón

La propuesta se presenta como un paseo accesible para prácticamente cualquier visitante, especialmente para quienes buscan un plan tranquilo y panorámico durante una escapada de fin de semana.

La ruta de los cerezos de San Martín en Corullón: un recorrido breve con dificultad media

La segunda alternativa vinculada al universo del cerezo es la ruta de los Cerezos de San Martín, también recogida en el folleto oficial de Turismo Corullón. El itinerario cuenta con 1,98 kilómetros de recorrido, dificultad media, formato circular y una duración estimada de 30 minutos, con salida desde la Plaza del Ayuntamiento.

La ruta de Los Cerezos de San Martín tiene una distancia de 1,98 kilómetros, dificultad media y un tiempo estimado de 30 minutos, según el material turístico oficial de Corullón.Turismo de Corullón

El mapa turístico incluido en el material oficial sitúa el recorrido en el entorno urbano y rural de Corullón, atravesando caminos y puntos señalizados del municipio.

Así, para quienes buscan qué hacer en mayo sin salir de España y lejos de los destinos masificados, Corullón ofrece un plan marcado por el senderismo y el paisaje frutal, con una propuesta turística articulada en torno al cerezo y respaldada por la información oficial de Turismo Corullón.