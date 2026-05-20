Ni spa ni retiro espiritual: el ritual ancestral inspirado en un pueblo guerrero que revive en la montaña leonesa entre aguas heladas y sonido terapéutico

La inmersión en agua fría será uno de los momentos centrales del Baño Vadiniense que se celebrará en Salamón junto al río Dueñas.Getty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

No será un retiro espiritual al uso ni tampoco una jornada de desconexión convencional. En Salamón, una pequeña localidad de la Montaña Leonesa, se prepara una experiencia difícil de encajar en una sola etiqueta: historia, respiración, meditación y terapia de frío se darán la mano en el primer Baño Vadiniense, una propuesta inspirada en el legado de uno de los pueblos guerreros más enigmáticos del norte peninsular. La cita tendrá lugar el próximo 24 de mayo en la poza de La Hoyera, en el río Dueñas, y promete convertir este enclave natural en el escenario de un ritual contemporáneo con raíces ancestrales.

El evento toma como inspiración a los vadinienses, uno de los pueblos cántabros que habitaron históricamente este territorio leonés y cuya memoria sigue muy presente en la Montaña de Riaño y Mampodre a través de restos arqueológicos y lápidas funerarias. Lejos de plantearse como una recreación histórica al uso, la iniciativa busca reinterpretar ese legado desde una mirada contemporánea vinculada al bienestar, la naturaleza y la conexión emocional con el entorno.

La jornada comenzará por la mañana con un recorrido interpretativo por el entorno de Salamón en el que los asistentes podrán aproximarse a la historia de los antiguos vadinienses y a la huella que dejaron en este territorio leonés.

La poza de La Hoyera, en el río Dueñas, se convertirá en el corazón simbólico de la jornada, un espacio natural donde el sonido del agua y el paisaje de montaña funcionarán como parte esencial de la experiencia.

El Baño Vadiniense de Salamón propone una inmersión en aguas frías combinada con respiración, meditación y relajación sonora.Getty Images

El Baño Vadiniense combinará meditación, sonido terapéutico y agua helada

Después llegará uno de los momentos más inmersivos del programa: una sesión de relajación sonora guiada en la que distintos instrumentos de resonancia acompañarán un ejercicio de respiración y calma previo al baño.

Antes del baño, los participantes trabajarán técnicas de respiración para preparar cuerpo y mente y aprender a gestionar el impacto del frío. El acceso al agua se hará de manera progresiva y coordinada, con respiraciones guiadas para favorecer una adaptación gradual al frío y convertir la experiencia en un ejercicio colectivo de concentración.

La propuesta conecta con una tendencia creciente vinculada a los baños de agua fría y los rituales de bienestar al aire libre, cada vez más populares entre quienes buscan reducir el estrés, mejorar la concentración o simplemente vivir experiencias distintas en plena naturaleza. Aun así, desde la organización recuerdan que la actividad está dirigida a mayores de 16 años y que implica una exposición controlada a bajas temperaturas, por lo que no está recomendada para personas con determinados problemas de salud.

El Baño Vadiniense de Salamón terminará con comida popular y sorpresas musicales

Tras abandonar el agua, los asistentes serán recibidos con una infusión de montaña caliente y pastas de mantequilla, un gesto pensado para recuperar temperatura y prolongar la sensación de comunidad tras el ritual. Después, a las 14:00 horas, la experiencia continuará en el teleclub de Salamón con una comida popular compuesta por arroz con pollo y setas, pan, café, vino o agua, por un precio de 15 euros.

A partir de las 17:00 horas habrá sorpresas musicales para cerrar una propuesta que aspira a consolidarse como una nueva cita experiencial en la Montaña Leonesa.

Las plazas son limitadas (solo habrá disponibilidad para 30 personas) y las inscripciones permanecerán abiertas hasta el próximo 21 de mayo a través del correo electrónico facilitado por la organización: enbuscadelovadiniense@hotmail.com.