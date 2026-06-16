El rincón de León que parece Japón cada primavera: así nació la "Sakura berciana"

La imagen de los cerezos en flor de Corullón recuerda al popular sakura japonés, un espectáculo primaveral que cada año tiñe de blanco las laderas de El BierzoGetty Images

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Hay pueblos que parecen cambiar de personalidad según la estación del año. Durante buena parte del calendario pasan desapercibidos, pero basta con que llegue la primavera para que algo transforme por completo el paisaje. En pleno Bierzo leonés existe uno de esos lugares donde el valle parece teñirse de blanco durante unos pocos días, como si una nevada tardía hubiera cubierto las montañas cuando el frío ya se ha marchado. Sin embargo, lo que realmente ocurre aquí no tiene nada que ver con el hielo: son miles de flores de cerezo nacidas de una iniciativa vecinal las que convierten Corullón en la llamada "Sakura berciana".

Corullón en León: el pueblo donde los vecinos cambiaron el paisaje con miles de cerezos

A apenas 15 minutos de Ponferrada, Corullón se ha convertido en uno de los espectáculos naturales más inesperados de León cuando llega la floración de los cerezos. El origen de este paisaje está ligado a la iniciativa vecinal Mil Cireixais, un proyecto impulsado hace años para plantar cerezos y recuperar parte del entorno agrícola tradicional.

El resultado es difícil de imaginar hasta que se ve en persona: alrededor de 100 hectáreas cubiertas por cerezos que, entre finales de marzo y principios de abril, convierten las laderas del valle en un inmenso manto blanco. Uno de los mejores puntos para contemplarlo es la Ruta Circular Los Cerezos de San Juan, desde donde el paisaje adquiere una perspectiva especialmente panorámica.

Corullón en León: la ruta fácil para ver la "Sakura berciana"

La mejor manera de entender por qué este rincón se ha ganado comparaciones con Japón es recorrer la Ruta Circular Los Cerezos de San Juan. Se trata de un paseo sencillo de unos tres kilómetros, con aproximadamente 45 minutos de duración y un desnivel moderado, pensado para disfrutar sin prisas del paisaje.

El sendero parte del casco urbano de Corullón y atraviesa distintos puntos elevados desde los que el valle parece completamente cubierto por un velo blanco. Desde algunos puntos elevados, las laderas parecen cubiertas por un velo blanco que, visto desde lejos, puede confundirse con una nevada fuera de temporada.

Además, quienes lleguen un poco tarde a la floración todavía tienen margen. Cuando los pétalos empiezan a caer en Corullón, el espectáculo suele prolongarse durante unos días más en pueblos cercanos situados a mayor altitud, como Hornija, Dragonte, Viariz o Villagroy.

La ruta de San Martín en Corullón.DL

Corullón en León: mucho más que flores blancas

La experiencia no termina en el paseo. Durante la temporada de floración, el Ayuntamiento suele organizar actividades vinculadas al territorio, desde mercados hasta propuestas gastronómicas y encuentros culturales al aire libre, reforzando el carácter comunitario de una iniciativa que nació precisamente de los vecinos.

Y si hay un momento perfecto para completar el plan, probablemente sea después de caminar. El Bierzo ofrece aquí uno de sus mejores argumentos: gastronomía. Nada como terminar la escapada con un botillo berciano o acompañar la visita con alguno de los vinos de la Denominación de Origen Bierzo, una de las más valoradas del noroeste español.