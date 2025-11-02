Dani García rompe las reglas con su tortilla estrella Michelin sin freír las patatas

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Aunque todos creemos saber cómo se hace una buena tortilla de patatas, lo cierto es que muy pocos logran el equilibrio perfecto entre textura, sabor y cocción. Para el chef Dani García, poseedor de estrellas Michelin y defensor del producto andaluz, la clave no está en añadir ingredientes nuevos ni reinventar la receta desde cero, sino en afinar cada gesto y cuestionar las técnicas asumidas como correctas.

La revolución de Dani García: tortilla sin cebolla, sin fritura y con técnica Michelin

En su restaurante 'Tragabuches', Dani García ha roto con los dogmas tradicionales y propone una versión de la tortilla sin cebolla y sin freír las patatas al uso. Lo que hace es utilizar una cocción controlada en aceite de oliva virgen extra a baja temperatura (entre 130 y 140 grados), más parecida a un confitado que a una fritura clásica. «El huevo tiene que integrarse en la patata», explica el chef, una máxima que guía todo el proceso.

La patata no se fríe, sino que se semipochea con control: empieza ablandándose y termina con un leve deshidratado que permite que el huevo la embeba completamente. Esta técnica no solo mejora la textura, sino que evita sabores agresivos, dando como resultado una tortilla limpia, jugosa y elegante.

«La palabra es elegante: la tortilla elegante. No necesita llorar huevo para emocionar» Dani García

Patata agria, huevo fresco y un secreto poco conocido: el aceite en el batido

La elección de la patata no es menor. García opta por la variedad agria nueva, perfecta por su bajo contenido en agua y su textura firme. Esta se mezcla en caliente con huevos frescos (en su caso, de gallina azul), activando una pre-coagulación que inicia la cremosidad sin necesidad de sartén inmediata.

Un paso fundamental en esta receta es dejar reposar esta mezcla durante unos 15 minutos, rompiendo la patata con varilla y moviendo ocasionalmente para integrar. En ese intervalo, la textura se transforma y la tortilla ya está «casi hecha» antes de tocar la sartén.

«Si no te sabe suficiente a aceite de oliva, añade un chorrito al huevo» Dani García

Mantequilla en la sartén: el toque final que cambia la cocción

Uno de los puntos más polémicos —y más brillantes— es el uso de mantequilla en lugar de aceite para cuajar la tortilla. Aunque pueda parecer una herejía para los defensores de la tradición, la mantequilla permite una transmisión del calor más lenta y homogénea, evitando que el huevo se tueste y genere una corteza que altere el sabor.

«No quiero que la tortilla coja color", afirma el chef. Así se mantiene una jugosidad interna sin que el exterior se reseque. El resultado es una tortilla uniforme, con textura envolvente y sabor profundo a aceite de oliva crudo, sin sobresaltos.

«Lo que hago es como si hiciera una tortilla francesa haciendo una tortilla española», resume Dani.

Este enfoque técnico, pero profundamente emocional, demuestra que los clásicos pueden evolucionar sin perder su alma. Y en esa tortilla de Dani García hay tanto de cocina como de intuición, tanto de ciencia como de memoria.