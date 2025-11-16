World Cheese Awards 2025: León arrasa en el mundial de los quesos con varios premios y un 'súper oro'

Publicado por Redacción León Creado: Actualizado:

En la edición de 2025 de los World Cheese Awards, el evento más prestigioso a escala global para el mundo de los lácteos, celebrado en Berna (Suiza), un panel de más de 250 expertos procedentes de unos 40 países evaluó exhaustivamente a más de 5.200 quesos de 46 naciones.

Entre los destacados, 16 elaboraciones de la provincia de León se alzaron con premios, consolidando a León como un bastión de excelencia quesera. Aunque el título absoluto recayó en un Gruyère suizo —el Le Gruyère AOP Vorderfultigen Spezial, que logra su sexto triunfo histórico—, las firmas locales demostraron su maestría artesanal y su arraigo territorial.

Queserías Picos de Europa lidera con oro y bronce en azules.

Desde el corazón del Parque Nacional de los Picos de Europa, en Posada de Valdeón, la empresa familiar Queserías Picos de Europa, S.L. —iniciada en los años 70 y ahora en su tercera generación— cosechó dos galardones. Su versión mini del queso azul con Indicación Geográfica Protegida (IGP) Valdeón se llevó el oro en la sección de azules protegidos, mientras que el Rebeco Blue Cheese, una novedad en su línea de productos, obtuvo bronce. Estos logros resaltan el compromiso con procesos ancestrales, leche de rebaños locales y maduraciones que evocan el patrimonio ganadero del valle, posicionando a la quesería como un emblema nacional en quesos azules.

Manzer arrasa con ocho medallas, un récord en sus 95 años.

La quesería de Valderas, Industrias Lácteas Manzano (conocida como Manzer), se erigió como la gran protagonista al sumar ocho reconocimientos, el mayor botín para una sola entidad en esta convocatoria. Fundada hace casi un siglo, combina métodos heredados con innovaciones para ofrecer sabores diferenciados. Los premios incluyen:

Oro: mezcla curado de tres leches.

Plata: cremoso de oveja Sibaritascrème (creado en colaboración con el chef Peña), añejo de oveja con leche cruda, y mezcla curado de dos leches (El Ratón).

Bronce: manzer Vecchio, semicurado de oveja con leche cruda, curado de oveja pasteurizada, y semicurado de oveja pasteurizada.

La compañía, que presume en su fachada del lema "Si viniste a Valderas por el bacalao, volverás por el queso Manzer", ve impulsada su expansión internacional.

Praizal conquista el exclusivo 'súper oro'.

En Jabares de los Oteros, la artesanal Praizal, dirigida por Pilar Blanco Gutiérrez, se adjudicó el galardón supremo: un 'súper oro' para su Praizal Bodega, repitiendo el honor de 2024. Completan su palmarés dos bronces con Praizal Pata de Mulo y Praizal Cirro. En un obrador donde cada paso —desde la transformación de la leche hasta el cuidado diario de la corteza en cámaras de maduración— se realiza con esmero manual, enfatizan la creación de piezas únicas a pequeña escala, influenciadas por la microbiota ambiental.

Lácteas San Vicente y Los Payuelos suman méritos.

Lácteas San Vicente, con base en León, incorporó una plata para su Conde Duque Ibérico Curado y un bronce para el Conde Duque Ibérico Viejo. La empresa destaca su fusión de tradición centenaria, tecnología puntera y variedad de técnicas para garantizar calidad superior y servicio óptimo.

Por su parte, Los Payuelos, en Benavides de Órbigo y con rebaño ovino propio, ganó bronce con su clásico queso pata de mulo. Fiel a recetas de décadas, representa la esencia pastoril leonesa.

Estos 16 premios no solo elevan la marca provincial en un mercado ferozmente competitivo, sino que impulsan la proyección global de sus productores, anclados en territorio y sostenibilidad.