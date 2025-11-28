Las chuches liofilizadas que lo están petando en redes y son made in leon

La transformación visual de las chuches: arriba, sandías y moras en su versión original y liofilizada, que amplía su volumen, acentúa los colores y potencia la textura gracias al proceso de secado al vacío.@frezzyks

Desde un local precario en León hasta miles de pedidos repartidos por toda España: las chuches liofilizadas de Frezzyks no son una moda pasajera, sino el símbolo de una tendencia dulce que mezcla nostalgia, ciencia alimentaria y seducción visual.

Qué es la liofilización: de la comida espacial a tus chuches

La liofilización (o freeze‑drying) no nació en un laboratorio de repostería, sino en contextos científicos. A principios del siglo XX, un pionero en París descubrió que congelar un producto y aplicar vacío eliminaba el agua sin destruir su estructura.

Durante la Segunda Guerra Mundial esta técnica fue clave para preservar plasma y medicinas. Con el tiempo, pasó a la alimentación, primero para conservar alimentos, luego dando paso a una variante sorprendente: dulces con textura ligera, crujiente y sabor concentrado.

Cuando aplicas ese proceso a golosinas (gominolas, frutas o dulces de siempre) el resultado cambia radicalmente. El azúcar y sabor se concentran, la textura pasa de gomosa o blanda a aireada, crujiente casi etérea, y el volumen en muchos casos se multiplica.

Esa transformación convierte algo familiar en una experiencia completamente nueva. El bocado deja de ser solo dulce, se vuelve sensorial, casi lúdico.

Por qué llega ahora a España: la llegada de Frezzyks y el boom viral

Según la propia Frezzyks, ellos fueron los primeros en traer de forma comercial las «chuches de astronauta» a España desde octubre de 2023.

El timing no podría ser mejor. En los últimos años la liofilización de chuches ha pasado de nicho a tendencia global.

Gracias a las redes sociales (videos que muestran el antes y después, el estallido de color, la textura crujiente) el fenómeno se ha viralizado. Esa visibilidad online ha sido la palanca que ha disparado la demanda. En palabras de Frezzyks, «nos levantamos y nos acostamos pensando en gominolas.»

Gracias a ese impulso, Frezzyks ya ofrece decenas de referencias: gominolas ácidas, marshmallows, frutas liofilizadas, sabores clásicos y versiones creativas, con opciones incluso sin gluten.

La estética del producto: más allá del sabor, por qué enganchan las chuches liofilizadas

Lo que hace irresistibles a estas chuches no es solo el sabor, es la experiencia visual y sensorial. Que una gominola, conocida desde siempre por su textura blanda y su color intenso, se convierta en un bocado crujiente, aireado, que explota en la boca y conserva (o incluso potencia) su sabor, genera sorpresa. Esa sorpresa es el punto fuerte.

Además, la propia bolsa del producto engancha. Las golosinas se ven voluminosas, ligeras, casi espumosas, lo que les da un atractivo visual perfecto para redes sociales (ese tipo de imágenes y vídeos que causas wow en TikTok o Instagram).

La nostalgia juega un rol importante. Al tratarse de chuches clásicas de infancia (moras, ositos, huevos, cerezas...) la reinterpretación liofilizada se siente como devolver al consumidor a esos recuerdos, pero con un twist moderno.

Frezzyks nació de dos jóvenes estudiantes de Marketing y Economía que, cuando vieron la tendencia en redes como TikTok, «decidieron tirarse a la piscina».

Su propuesta tiene todos los ingredientes de un emprendimiento exitoso y ese enfoque les ha valido reconocimientos. Su empresa fue galardonada como mejor ecommerce de León en la edición 2024 del Ecommerce Tour León.

Qué significa este boom de chuches liofilizadas para la industria dulce en España

El éxito de Frezzyks señala varios cambios interesantes en el mercado de golosinas español. La demanda por experiencias nuevas, una reinterpretación de lo tradicional con técnicas modernas y la fuerza de las redes sociales como canal de descubrimiento y difusión.

Para la industria, esto significa que hay espacio para la innovación incluso en segmentos maduros como el de las golosinas.