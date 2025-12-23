La empanada típica de estos pueblos de León es un secreto bien guardado con cinco siglos de historia
Una receta tradicional del Bierzo, humilde y contundente, que ha resistido al olvido gracias a la memoria colectiva de la comarca y al empeño de quienes se niegan a dejarla desaparecer
La gastronomía leonesa está repleta de recetas que dicen mucho más de lo que cuentan sus ingredientes. Entre ellas, una destaca por su sencillez aparente y su capacidad para reunir a generaciones enteras alrededor de una mesa: la empanada tradicional del Bierzo.
En este rincón del noroeste leonés, el aroma a masa recién horneada, patata, acelgas y embutido local sigue marcando las cocinas de quienes se resisten a olvidar. Porque si algo define a esta receta es que no ha cedido ante la prisa ni la moda. La empanada berciana o empanada de batallón, como la llaman quienes saben, sigue sabiendo a madre, a campo y a domingo.
La empanada típica del Bierzo: herencia de una cocina rural
El origen de esta empanada se pierde entre siglos de cultura agrícola. En un territorio donde la huerta, el cerdo y el ingenio lo eran todo, nació un plato capaz de aprovechar lo disponible: acelgas, patatas, chorizo, lomo adobado, cebolla, masa de pan y horno de leña. Nada más. Y nada menos.
En su versión más purista no lleva tomate ni huevo, tampoco atún ni sofritos. Lleva lo que hay, bien colocado, bien sazonado y bien horneado. Y sobre todo, lleva historia. Una historia que no está escrita solo en cuadernos de cocina de papel amarillento o en conversaciones al calor de la lumbre.
Su presencia como plato habitual en fiestas, excursiones y reuniones en el Bierzo ya fue destacada en el siglo XV por el cocinero y autor culinario Ruperto de Nola, en la célebre 'Guía del Buen Comer Español', donde la elogiaba como uno de los "platos soberanos" de la comarca.
Muchos ya no la hacen. O la hacen distinta. Pero en Ponferrada o en pueblos como Cacabelos, Dehesas, Villaverde de la Abadía, Villafranca del Bierzo o Fabero aún hay quienes la siguen preparando como aprendieron de sus madres y abuelas, manteniendo viva una tradición que no busca reconocimiento, solo respeto. Y las panaderías de la zona siguen horneándola a diario, conservando ese sabor de siempre.
Cómo preparar la empanada berciana en casa y respetar la receta de siempre
Prepararla en casa es casi un rito. Según El Bierzo Turismo, se empieza elaborando una masa de pan con harina, agua tibia, aceite, levadura, sal y un toque de pimentón, que se deja reposar mientras se prepara el relleno. Este se compone de cebolla pochada, acelgas bien escurridas, chorizo desmenuzado, lomo adobado en trozos y patata laminada, todo cocinado ligeramente con aceite y pimentón para potenciar el sabor.
La masa se divide en dos. Una base que se extiende sobre la bandeja y otra para cubrir, con el relleno generosamente repartido en el centro. Se sella con mimo, se pinta con huevo batido y se hornea a 200 °C durante unos 45 minutos, hasta que la corteza queda dorada y crujiente.
El resultado es una empanada jugosa, sabrosa y profundamente berciana.