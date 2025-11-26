Martín Berasategui comparte su versión moderna del plato caliente de la cocina tradicional de León para combatir el frío

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pocos platos tienen la capacidad de reconfortar como lo hace este clásico de cuchara. Con raíces profundas en la cocina tradicional de León, la sopa de ajo caliente ha sido rescatada y reinterpretada por Martín Berasategui, el chef español con más estrellas Michelin. «Fue el primer plato que cociné con 15 años en el Bodegón Alejandro», confesó.

La versión que Berasategui comparte no pretende reinventar la tradición, sino honrarla desde su lenguaje: ingredientes básicos, cocción lenta, sabor profundo. El resultado ha provocado debate, sí, pero también ha encendido el apetito de miles en redes sociales, donde su receta circula con fuerza entre quienes buscan platos que abracen.

Cómo convierte Martín Berasategui el pan duro y el ajo en una cena estelar

Su receta de sopa de ajo comienza con una base aromática de ajo laminado (hasta 16 dientes) y guindilla, que se sofríen lentamente hasta dorar. El pan del día anterior, cortado en rebanadas, se incorpora a esta mezcla para absorber el aceite perfumado. A continuación, se suman una pizca de pimentón de la Vera, un par de cucharadas de pulpa de pimiento choricero y unas ocho cucharadas de salsa de tomate casera.

Después, el chef añade agua caliente (ni caldo, ni fondos complejos: solo agua) y deja que el guiso cueza lentamente durante unos cuarenta minutos, sin que llegue a hervir fuerte. La textura se vuelve melosa, el pan se disuelve, el aroma invade.

Y si quieres elevar aún más el plato, el chef sugiere añadir unos tacos de bacalao de unos tres centímetros al final de la cocción, dejando que el calor residual los temple sin romperlos.

Aunque muchas versiones incorporan huevos batidos al final, Berasategui sugiere una opción alternativa: reservar la sopa y, al día siguiente, añadirle un huevo roto encima, para revitalizar lo que queda.

Cargando…

Tradición leonesa vs. reinterpretación moderna: el debate está servido

Aunque su sopa de ajo ha sido celebrada por muchos, también ha generado controversia entre quienes conocen de cerca la receta tradicional leonesa. Para muchos, el plato no debe llevar tomate, ni pimiento choricero, ni guindilla. El toque esencial, recuerdan, es el pimentón de la Vera, que, en este caso, Berasategui sí mantiene, respetando la base tradicional del sabor. Algunos añaden también taquitos de jamón, hueso curado o incluso chorizo...

La realidad es que la cocina evoluciona, y en manos de un chef como Berasategui, el respeto por la tradición no se traduce en rigidez, sino en reinterpretación consciente. Él no esconde su versión ni la presenta como definitiva, simplemente abre la puerta a una nueva manera de disfrutar un clásico, con una ejecución asequible y pensada para el hogar.

Por qué esta receta sigue funcionando hoy como ayer

Esta receta es barata, se hace con ingredientes que probablemente ya tienes en casa, y sabe a hogar. Además, es rápida. En media hora puedes tener un plato caliente sobre la mesa. Y sobre todo, tiene el poder de la memoria de los platos de las abuelas.