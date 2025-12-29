No hace falta ir a Alemania: el pequeño pueblo de León donde se elabora una de las cervezas artesanas más reconocidas del país

El proceso artesanal, desde la elaboración hasta el tiraje, es una de las señas de identidad de una de las cervezas más reconocidas de la provincia de León.@cerveza_castrena

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

Pensar en cerveza de calidad sigue evocando, para muchos, imágenes de Baviera, fábricas centenarias y tradición centroeuropea. Sin embargo, en el noroeste de España, lejos de grandes capitales y rutas turísticas masivas, un pequeño municipio leonés lleva años demostrando que la cultura cervecera también puede construirse desde lo local y lo artesanal.

El escenario es Carucedo, en plena comarca de El Bierzo, donde la elaboración de cerveza se ha convertido en un elemento más de identidad contemporánea, capaz de atraer tanto a aficionados como a visitantes curiosos.

Una cerveza artesanal que ha puesto a Carucedo en el mapa

En este entorno rural se elabora Cerveza Castreña, una marca que ha ido ganando reconocimiento dentro del sector craft gracias a una producción cuidada y coherente, alejada de la lógica industrial. Su trayectoria se ha visto respaldada por su presencia en concursos especializados del circuito cervecero español, como el Barcelona Beer Challenge, uno de los certámenes de referencia del sector, donde varias de sus elaboraciones han obtenido medallas en distintas ediciones.

A este recorrido se suma el reconocimiento profesional al proyecto con el galardón a Mejor Tap Room de España, un premio que pone en valor no solo el producto, sino también la experiencia cervecera ofrecida al visitante en su espacio de Carucedo.

Estos reconocimientos han contribuido a que la cerveza elaborada en este municipio berciano sea conocida más allá del ámbito local, especialmente dentro del circuito de ferias, concursos y bares especializados.

Entre sus elaboraciones más conocidas destacan Panceto, Mother Road y 24429, tres referencias que han sido reconocidas en concursos especializados como el Barcelona Beer Challenge. A esta línea se suma una propuesta menos habitual dentro de una cervecera artesanal, la hidromiel, elaborada a partir de miel.

La posibilidad de visitar la fábrica en Carucedo y conocer de primera mano el proceso de elaboración añade además una dimensión turística al proyecto.

El auge de la cerveza craft en los pueblos de León

El caso de Carucedo se inscribe en un contexto en el que la elaboración artesanal de cerveza ha ido ganando presencia en distintos puntos de la provincia de León. En la ciudad de León han surgido proyectos de cerveza artesana como Brew Indie o el brewpub Four Lions Brewery, que forman parte de la escena craft local y contribuyen a visibilizar este tipo de elaboraciones en el ámbito urbano.

En todos los casos, el denominador común es el cuidado del proceso, la apuesta por el producto local y una conexión cada vez más clara entre gastronomía, turismo y territorio. Frente a la idea de que hay que viajar a Alemania para beber buena cerveza, iniciativas como la de Carucedo demuestran que la tradición cervecera también se está escribiendo desde pequeños pueblos de León.