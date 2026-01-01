El roscón de Reyes de León que la Guía Repsol ha elegido entre los mejores de España

Detalle del roscón de Reyes artesano que representa la tradición repostera leonesa, elegido entre los mejores de España por la Guía Repsol.Getty Images

En un país donde el roscón de Reyes es casi un patrimonio emocional, encontrar el equilibrio perfecto entre tradición y calidad es casi una hazaña. Pero en León lo han logrado. El obrador Horno San Antonio, ubicado en San Andrés del Rabanedo, ha sido seleccionado por la Guía Repsol como uno de los 17 mejores lugares de España para probar este dulce navideño, y no es casualidad.

El roscón artesano del 'Horno San Antonio': tradición que se palpa en cada bocado

Detrás de este éxito está Sergio, un artesano panadero que lleva toda una vida al frente del horno y que se niega a seguir la estela de la producción acelerada. Su receta no ha cambiado con los años: fermentación lenta, ingredientes sencillos y respeto absoluto por los tiempos de la masa.

El secreto está en su método de elaboración: una masa con poca levadura, que fermenta durante cinco horas, logrando una textura suave, esponjosa y sin prisas. «La Navidad no es Navidad sin estos dulces», sentencia la redacción de la Guía Repsol, destacando el mimo y la paciencia como la clave para alcanzar la excelencia repostera.

Este roscón es para quienes saben apreciar lo esencial y buscan ese sabor de infancia que parecía perdido entre decoraciones artificiales y prisa industrial.

Cuando la calidad vence al tiempo

En el 'Horno San Antonio', el día 5 de enero no se duerme. Las comandas se acumulan y el obrador trabaja sin descanso. Pero no se trata de velocidad. Aquí se sigue creyendo en la magia de lo lento, en el poder de los procesos artesanos que requieren tiempo y manos expertas. Y eso se nota en cada porción.

Este reconocimiento por parte de la Guía Repsol es un ejemplo más de que la autenticidad sigue marcando la diferencia. En un mapa dulce donde cada región defiende su roscón, para la Guía León se ha ganado un lugar con una propuesta honesta.

Junto al roscón leonés del Horno San Antonio, la Guía Repsol ha seleccionado una cuidada lista de obradores por toda España que destacan por su creatividad o fidelidad a la receta tradicional. Desde los innovadores roscones de vainilla de Dolç en Sant Cugat del Vallès, hasta las versiones flambeadas y rellenas de Nunos en Madrid, cada uno aporta una personalidad única. También se mencionan propuestas como el roscón especiado de Berlín en Jerez, los rellenos exquisitos de Manu Jara en Sevilla o la masa hojaldrada de Bombones Peñalba en Oviedo.