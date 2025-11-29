El roscón de hojaldre de mantequilla típico leonés que enamora incluso a los que no les gusta el roscón... y genera colas

Roscón de hojaldre de mantequilla típico leonés de Nazareth Hojaldrería, elaborado con capas de hojaldre, nata casera y almendra laminada, una de las propuestas locales que inauguran la temporada navideña en León.@leonsecome

La Navidad acaba de aterrizar en León. Las luces ya brillan en el centro, las calles huelen a chocolate caliente y los primeros escaparates festivos empiezan a marcar el ritmo de diciembre. Y, como cada año, uno de los indicadores no oficiales de que la temporada ha empezado es el mismo: los obradores activan sus reservas de roscón.

Entre las propuestas más reconocibles está el roscón de hojaldre de mantequilla típico leonés, una versión muy vinculada a la tradición repostera de la ciudad que 'Nazaré Hojaldrería' vuelve a incluir en su campaña navideña.

Aún no estamos en plena fiebre roscón (esa llegará en enero), pero finales de noviembre es el momento en el que empiezan los primeros movimientos: listas de encargos, planificación de hornadas y el clásico recordatorio de "si quieres uno para Reyes, ve organizándote".

Una versión local que apuesta por el hojaldre y la tradición

En una ciudad donde el hojaldre tiene su propia identidad gastronómica, no sorprende que exista una variante del roscón que cambia la masa de brioche por hojaldre de mantequilla. Esta técnica, presente en muchas elaboraciones tradicionales leonesas, aporta una estructura laminada muy reconocible y convierte este roscón en una alternativa diferente dentro del recetario navideño.

La propuesta de 'Nazareth Hojaldrería' mantiene esta base clásica: capas finas de hojaldre de mantequilla, nata casera montada cada día, almendra laminada y tostada, y un toque de azúcar glass que lo enmarca dentro del imaginario navideño sin añadir fruta confitada. Esa ausencia lo posiciona como una opción para quienes buscan un roscón más minimalista o simplemente distinto al formato tradicional.

Los encargos se gestionan por teléfono o desde su whatsapp y se puede recoger a partir del 21 de diciembre si eres de los que no aguanta hasta el día de Reyes.

Este roscón se ha ido consolidando como una referencia dentro del paisaje dulce leonés, especialmente para quienes sienten curiosidad por versiones regionales o por reinterpretaciones locales de los clásicos de cada Navidad.