Una pastelería de León crea un roscón de croissant con cuatro sabores y triunfa

La ciudad de León suma un nuevo hito gastronómico a su mapa dulce. En plena temporada de celebraciones, la pastelería Pangea ha sabido captar la atención de los amantes del brunch y la repostería con una creación que aúna innovación, estética y sabor: el Le Croscón. Se trata de una interpretación original del clásico roscón de Reyes, pero con una vuelta de tuerca que lo hace único. La base no es el habitual brioche sino una deliciosa masa de croissant, hojaldrada, mantequillosa y con ese toque crujiente que transforma por completo la experiencia.

El verdadero giro, sin embargo, no está solo en la masa, sino en su planteamiento: el Le Croscón se presenta dividido en cuatro zonas con sabores distintos, todos dentro de una misma pieza. Este formato permite que cada comensal disfrute de una variedad de gustos sin tener que elegir solo uno, lo que lo convierte en una propuesta ideal para compartir en mesa y elevar cualquier desayuno o brunch navideño.

Le Croscón: la creatividad pastelera al servicio del brunch leonés

El nombre ya dice mucho de su espíritu: Le Croscón combina el roscón tradicional con el alma del croissant, creando una experiencia nueva que respeta la tradición pero juega con ella. La masa, elaborada con el mismo mimo que un buen croissant artesano, se convierte en el vehículo perfecto para un relleno diverso y equilibrado. Hay chocolate para los más golosos, crema para quienes buscan suavidad, avellana para paladares más intensos y una porción sin relleno, pensada para los que prefieren lo esencial.

Todo en esta pieza está pensado para el disfrute colectivo. Es un roscón para compartir.

Precio gourmet para una edición limitada

Disponible bajo reserva, y en cantidades que no buscan el consumo masivo, se ofrece a un precio de 35 euros por unidad.

Desde la propia pastelería se invita a reservar con antelación para asegurar disponibilidad, un mensaje que subraya la expectación que ha generado y que remite a una producción artesanal donde cada unidad cuenta.