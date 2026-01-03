Un roscón diferente con chocolate, pistacho y naranja confitada se convierte en el nuevo reclamo de una pastelería de León

Detalle de un roscón de Reyes tradicional con nata, decorado con almendras y frutas confitadas, junto a la figura del rey escondida en su interior.Getty Images

Con la llegada de los Reyes Magos, las pastelerías de León se llenan de opciones tradicionales y también de propuestas que rompen con lo esperado. En este contexto, Domus Panis, en San Andrés del Rabanedo, se ha convertido en uno de los referentes de la temporada gracias a su colaboración con Valdés Hojaldrería, responsables de un catálogo de roscones que abarca desde los clásicos hasta innovaciones como el de hojaldre o una edición limitada que ha captado la atención de los amantes del dulce.

La edición limitada que transforma el roscón tradicional

La propuesta más comentada este año es el roscón cubierto de chocolate, pistacho y naranja confitada, una combinación poco habitual que equilibra dulzor y frescura.

En un vídeo reciente publicado por el perfil gastronómico @vycandfood, se puede ver el entusiasmo con el que se recibe esta creación: «Este roscón es un espectáculo», comenta tras probar el relleno de crema. «Encima está la crema templadita, el bollo templadito… espectacular». La valoración se repite al probar la edición limitada: «Está buenísimo, la crema está tremenda y a este le va bien todo».

No es una propuesta pensada para quienes buscan solo un dulce navideño más. El uso de naranja confitada aporta un matiz cítrico que rompe con la densidad de la crema y el chocolate, mientras que el pistacho introduce textura y un punto seco que equilibra el conjunto. El resultado, aunque visualmente llamativo, se aleja del exceso y se aproxima a una experiencia repostera más medida y refinada.

Rellenos, formatos y cómo conseguirlo en León

Además de la edición limitada, Domus Panis ofrece versiones clásicas (con o sin relleno) y un roscón de hojaldre que ha sorprendido por su textura crujiente y su contraste con los sabores suaves del interior. «El crujiente del hojaldre con el relleno le va de coña», afirma el creador del vídeo mientras degusta la variedad rellena de nata.

Ofrecen un montón de opciones de rellenos, desde crema o nata hasta opciones más elaboradas como trufa, Nutella, praliné de avellana, mascarpone con frambuesa, pistacho, Ferrero Rocher o Kit Kat.

El establecimiento está ubicado en la Avenida del Párroco Pablo Díez, 198, en San Andrés del Rabanedo, y acepta encargos a través del teléfono 987 00 24 98. Los precios arrancan en 24,95 €/kg para las versiones estándar, con un ligero incremento para la edición limitada.