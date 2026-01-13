Dónde tomar el vermut perfecto en León (y qué tapa lo acompaña), según la Guía Repsol

Publicado por Patricia de la Torre Creado: Actualizado:

En León, donde la cultura del bar es patrimonio intangible y el vermut no es un aperitivo sino un ritual, hay pocos lugares que lo eleven a arte como Cervantes 10. Si alguna vez has paseado por el Barrio Romántico y te has preguntado dónde encontrar un vermut que marque la diferencia, la respuesta está en esta vermutería que la Guía Repsol ha señalado por méritos propios destacandola como una de las seis paradas imprescindibles para tapear en la ciudad.

Cervantes 10: vermut impecable y cono de foie junto a la Catedral

En Cervantes 10, el vermut no es un acompañamiento, es protagonista. Allí, con la Catedral de León asomando desde la terraza se sirve una selección de vermús difícil de igualar. Tal y como explica uno de sus propietarios, Fernando Pintor Tejerina, cuentan con «más de 100 vermús» y su vermut «de la casa» es, sin duda, el más demandado. Su fórmula, mezcla de Cinzano, Gran Marnier, naranja y canela, consigue ese equilibrio que muchos buscan y pocos encuentran.

Cítricos y fruta para realzar el perfil aromático del vermut de la casa en uno de los templos del aperitivo en León.

La clave de un vermut perfecto en León, especialmente en este gastrobar, reside en esa puntuación entre tradición y sofisticación.

Lo que verdaderamente convierte al vermut de Cervantes 10 en un imprescindible según la Guía es su tapa estrella: el cono de foie. Crujiente por fuera, untuoso por dentro, con ese punto de riqueza que corta la potencia del vermut sin abrumar. Aseguran que es, por derecho propio, el acompañamiento ideal para esa primera copa que anuncia la comida.

El cono de foie, crujiente por fuera y untuoso por dentro, es la tapa estrella que la Guía Repsol recomienda maridar con vermut.

El espíritu leonés del vermut

Lo más interesante de Cervantes 10 es cómo ha logrado mantener un ambiente genuino dentro de un contexto gastronómico moderno. Un local con interiorismo temático en torno a Cervantes, pero cuya vida social se cuece en la terraza con calefactores.

La Guía Repsol lo enmarca dentro de una ruta de tapeo que subraya lo mejor de la gastronomía leonesa contemporánea, y destaca su clientela fiel, casi exclusivamente local. «El Barrio Romántico se ha convertido en santo y seña de la ciudad», señala Pintor. Y en ese barrio, Cervantes 10 ocupa un lugar central.

Si visitas León con la intención de vivir la cultura del bar como un local, Cervantes 10 es parada obligada. Muy pocos lugares en la ciudad pueden presumir de ofrecer un vermut tan redondo acompañado de una tapa tan memorable.